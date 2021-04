Ajax is nog twee zeges verwijderd van de titel in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen zondag zonder goed te spelen met 0-1 bij RKC Waalwijk.

Sébastien Haller kroonde zich tot matchwinner. De spits zorgde in de veertiende minuut op fraaie wijze voor het enige doelpunt. Hij verzilverde met een acrobatische beweging een voorzet van Dusan Tadic.

Smet op de overwinning voor Ajax was het geblesseerd uitvallen van Devyne Rensch, die naar zijn hamstring greep. De rechtsback was al geschorst voor de return van donderdag bij AS Roma in de kwartfinales van de Europa League.

Ajax moet dan de 1-2-nederlaag van eerder deze week in de heenwedstrijd ongedaan maken. Trainer Erik ten Hag hoopt in Rome weer de beschikking te hebben over doelman Maarten Stekelenburg, die tegen RKC wederom ontbrak vanwege een knieblessure.

Devyne Rensch wordt behandelt aan zijn hamstring. Devyne Rensch wordt behandelt aan zijn hamstring. Foto: Pro Shots

Ajax beleeft beste fase in begin

Ajax kende in de eerste minuten de beste fase van de wedstrijd. De bezoekers zetten RKC meteen onder druk en dat leverde na ruim tien minuten de eerste grote kans op. Dusan Tadic stiftte de bal oog in oog met Kostas Lamprou net niet hoog genoeg.

Een paar minuten later was het wel raak voor Ajax. Haller kon met de punt van zijn rechterschoen bij een voorzet van Tadic en zag de bal op fraaie wijze in de kruising verdwijnen. Het was voor de recordaankoop zijn achtste competitiedoelpunt van het seizoen.

Ajax viel daarna ver terug en leek al met het hoofd bij het duel met Roma. Het elftal creëerde daardoor nauwelijks nog echt grote kansen, al werd halverwege de tweede helft wel een goal van Davy Klaassen afgekeurd wegens buitenspel.

Bas Nijhuis geeft Edson Alvarez een gele kaart. Bas Nijhuis geeft Edson Alvarez een gele kaart. Foto: Pro Shots

Álvarez lijkt te ontsnappen aan rode kaart

Vlak voor rust leek Ajax zelfs te ontsnappen aan een rode kaart. Edson Álvarez maakte een slaande beweging naar Lennerd Daneels, maar scheidsrechter Bas Nijhuis deed het af met een gele kaart en ook de VAR greep niet in.

Met Mohamed Kudus al snel als vervanger van Klaassen slaagde Ajax er in de tweede helft niet in om zich te herpakken. RKC mocht daardoor hopen op een stunt en ruim een kwartier voor tijd viel zelfs bijna de gelijkmaker. Een vrije trap van Cyril Ngonge trof de lat.

Ajax verzuimde in de slotfase alsnog de score te verdubbelen - een schot van Kudus werd ternauwernood geblokt - maar trok wel de overwinning over de streep, waardoor het 35e kampioenschap in de clubhistorie nog nadrukkelijker lonkt.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie