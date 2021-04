PSV-trainer Roger Schmidt kijkt tevreden terug op de gewonnen wedstrijd bij VVV-Venlo (0-2). De Duitse coach was vooral blij dat zijn ploeg Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis in bedwang kon houden.

"Het is geen toeval dat onze tegenstander een spits heeft die 24 goals kan maken", zei Schmidt over Giakoumakis tegen ESPN. "VVV speelde vaak de lange bal om hem te bereiken, maar dat hadden we goed onder controle en we verdedigden sterk."

PSV had het geen moment lastig met VVV en kwam al binnen een kwartier op een 0-1-voorsprong door een doelpunt van Cody Gakpo. In de 59e minuut bepaalde Donyell Malen de eindstand.

Hoewel PSV niet veel kansen creëerde en verzuimde om aan het doelsaldo te werken, hield Schmidt een goed gevoel over aan het duel. "Ik heb twee goede goals gezien en we hebben heel weinig weggeven. Het was niet de perfecte wedstrijd, maar wel goed genoeg", aldus Schmidt.

Giorgos Giakoumakis kwam niet tot scoren tegen PSV. Foto: Pro Shots

'Doelsaldo is een extra wapen'

PSV klom dankzij de zege ten koste van AZ naar de tweede plaats in de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben net zoveel punten als de Alkmaarders, maar hebben een iets beter doelsaldo.

"Dat doelsaldo is een extra wapen", aldus aanvoerder Denzel Dumfries, die niet vindt dat PSV het wedstrijdplan moet aanpassen om aan het doelsaldo te werken.

"We staan nu een aantal doelpunten voor en dat moeten we vast proberen te houden. Maar voorafgaand aan een wedstrijd blijft de focus natuurlijk vooral liggen op de drie punten."

PSV heeft vanwege de bekerfinale een week vrij en vervolgt de Eredivisie op zaterdag 24 april met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

