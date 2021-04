Arjen Robben is dolblij met zijn terugkeer bij FC Groningen. De 37-jarige aanvaller maakte zondag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (0-2-nederlaag) voor het eerst in een half jaar tijd speelminuten.

Robben kwam in de 78e minuut als invaller in het veld. Trainer Danny Buijs zei vrijdag nog dat zijn aanvoerder zou ontbreken tegen Heerenveen, omdat hij nog niet wedstrijdfit was, maar na een aantal goede trainingen de afgelopen dagen werd hij toch opgenomen in de groep.

"Dit doet veel met me", zei Robben na het duel met Heerenveen voor de camera van ESPN. "Vandaag was een beetje een bonus. Ik kom van ver. Ik heb in mijn carrière heel wat revalidaties gedaan, maar misschien was deze wel de allermoeilijkste van allemaal. Ik heb het toch gered."

"Het ging wel oké, maar nog niet top. Dat mag je ook niet verwachten. Ik merkte wel meteen dat een wedstrijd iets anders is dan een training. Daar had ik een paar keer een goed en sterk gevoel en bij mijn eerste twee à drie balcontacten vandaag was dat wel anders."

"Op een gegeven moment kwam ik er wat beter in en was ik zelfs nog dicht bij een doelpunt. Maar scoren was niet het allerbelangrijkste. De medische staf heeft me de afgelopen maanden ongelooflijk goed geholpen. Dit is een beloning voor iedereen."

Arjen Robben torent boven de verdedigers van sc Heerenveen uit. Arjen Robben torent boven de verdedigers van sc Heerenveen uit. Foto: Pro Shots

'Ik weet niet of mijn vrouw daar zo blij mee is'

Robben kwam op 18 oktober in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (0-0) voor het laatst in actie. Hij speelde dit seizoen tot zondag slechts 44 minuten. Hij viel in tegen FC Utrecht en raakte in het eerste competitieduel met PSV (1-3-nederlaag) al snel geblesseerd.

"Ik heb dit al eerder aangegeven, maar ik heb heus wel een paar keer gedacht van: heeft het nog zin? Ergens zit iets in mij, waardoor opgeven niet in mijn woordenboek voorkomt. Ik wilde zo graag weer op het veld staan en dat is nu gelukt", aldus Robben.

"Wat heel erg meespeelt is de steun van de mensen. Als je ziet hoeveel mooie reacties ik heb gekregen, dan kan je ook niet stoppen. Het is niet makkelijk, want als je alles bij elkaar optelt, heb ik bijna twee jaar geen wedstrijd gespeeld."

Robben, die afgelopen zomer zijn comeback maakte als profvoetballer, wilde niet vooruitlopen op zijn toekomst. Hij beschikt over een aflopend contract, maar FC Groningen hoopt dat hij nog een jaar doorgaat.

"Ik weet niet of mijn vrouw daar zo blij mee zou zijn", zei Robben met een glimlach. "Daar ben ik ook niet mee bezig. Eerst kijken hoe de komende weken gaan. Ik ben realistisch. Het kan de komende weken minder gaan, waardoor ik er de volgende wedstrijd tegen PSV niet bij ben. Maar het doel is om dit door te bouwen tot aan het einde van het seizoen."

