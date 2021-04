Manchester United heeft zondag de Premier League-topper tegen Tottenham Hotspur gewonnen. Mede dankzij een schitterende treffer van Edinson Cavani zegevierde de ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer met 1-3. West Ham United won met 3-2 te sterk voor nummer drie Leicester City en nam de vierde plaats over van Chelsea.

Cavani leek Manchester United tien minuten voor rust op voorsprong te brengen tegen Tottenham Hotspur, maar zijn doelpunt werd op advies van de VAR geannuleerd vanwege een overtreding van Scott McTominay op Son Heung-min in de aanloop.

Aan de andere kant wist Son de score vijf minuten later wel te openen. De Zuid-Koreaan kon op aangeven van Lucas Moura in volledig vrijstaande positie van dichtbij binnentikken en maakte zijn eerste competitietreffer sinds begin februari.

Een klein kwartier na rust bracht Fred de stand weer in evenwicht. De Braziliaan benutte de rebound van een inzet van Cavani en maakte zijn tweede competitiegoal voor United. In september 2018 was Fred voor het eerst trefzeker in de Premier League.

Cavani zorgde tien minuten voor tijd zelf op prachtige wijze voor de winnende treffer. De Uruguayaan kopte met een snoekduik à la Beb Bakhuys raak uit een afgemeten voorzet van Bruno Fernandes. In blessuretijd bepaalde invaller Mason Greenwood de eindstand op 1-3. Donny van de Beek bleef op de bank bij United en Steven Bergwijn ontbrak in de selectie van Tottenham.

Dankzij de overwinning komt United op elf punten van koploper Manchester City, dat zaterdag een zeldzame nederlaag leed tegen Leeds United (1-2). City heeft bovendien een duel meer gespeeld dan de stadgenoot. Het Tottenham van trainer José Mourinho bezet de zevende plek.

West Ham weer vierde dankzij zege op Leicester

Eerder op de dag opende de in uitstekende vorm verkerende Jesse Lingard na een half uur de score voor West Ham United tegen Leicester City. De huurling van Manchester United, die maandag tegen Wolverhampton Wanderers (2-3-zege) scoorde na een solo van 70 meter, zorgde vlak voor rust ook voor de 2-0.

Kort na de pauze breidde Jarrod Bowen de marge verder uit. Issa Diop leek even later de 4-0 te maken, maar zijn doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Leicester kwam via twee treffers van Kelechi Iheanacho nog terug tot 3-2, maar een punt zat er niet meer in voor 'The Foxes'.

Dankzij de overwinning heeft West Ham nu één punt voorsprong op Chelsea, dat zaterdag met 1-4 won bij Crystal Palace. De achterstand op Leicester bedraagt nog één punt. De bovenste vier plaatsen in de Premier League geven recht op deelname aan de Champions League.

Erik Pieters verloor met Burnley op eigen veld van Newcastle United: 1-2. De Nederlander speelde de hele wedstrijd mee bij Burnley, dat net als Newcastle net boven de degradatiestreep staat.

Met Sheffield United-Arsenal (20.00 uur) staat zondag nog een duel op het programma in de Premier League.

