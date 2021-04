Bij Feyenoord-coach Dick Advocaat overheerst de opluchting na de benauwde 1-2-zege van zijn ploeg bij FC Utrecht. Steven Berghuis zorgde na een klein uur voor het winnende doelpunt van de Rotterdammers.

"Het was een rommelige wedstrijd", zei Advocaat tegen ESPN. "Utrecht-uit is altijd heel vervelend. Je zag dat er druk op zat. In de eerste helft gaven we alle ballen zelf weg en hetzelfde gold voor Utrecht. Het was van beide kanten geen geweldige wedstrijd. Het enige wat wel geweldig was, was de goal van Berghuis."

De 73-jarige coach legde na afloop uit hoe hij tactisch moest sleutelen aan zijn elftal. Hij koos voor een variant met vijf verdedigers en twee aanvallers. Dat had onder meer te maken met de nog niet volledig fitte Luis Sinisterra.

"Als Sinisterra volledig fit was, dan had hij gewoon in de basis gestaan", aldus Advocaat. "Anders hadden we met drie aanvallers gespeeld. Sinisterra kon dertig tot veertig minuten gebruikt worden. Hij is nog steeds niet helemaal fit, maar hij is gewoon een goede voetballer."

Feyenoord viert het winnende doelpunt van Steven Berghuis. Feyenoord viert het winnende doelpunt van Steven Berghuis. Foto: ProShots

Tactische omzetting resulteert in snelle gelijkmaker

Feyenoord kwam al na dertien minuten op achterstand door een eigen doelpunt van Leroy Fer, waarna de bezoekers de wedstrijd vervolgden in een 4-3-3-opstelling. "Jens Toornstra kwam toen naar de zijkant en verder hadden we alles al voor de wedstrijd besproken. Als het niet zou draaien, dan zouden we doordraaien (met het systeem, red.)."

De tactische omzetting resulteerde al snel in de gelijkmaker door een eigen doelpunt van Simon Gustafson, waarna Berghuis in de tweede helft dus de winnende goal maakte. In de slotfase viel Justin Bijlow nog wel geblesseerd uit na een botsing met Gyrano Kerk, maar de schade bij de doelman lijkt mee te vallen.

Met de overwinning profiteerde Feyenoord van de misstap van Vitesse, dat vrijdag punten verspeelde tegen ADO Den Haag (0-0). De ploeg van Advocaat staat vijfde en heeft nu nog twee punten achterstand op de Arnhemmers.

