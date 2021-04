Arjen Robben heeft zondag na een half jaar blessureleed zijn rentree gemaakt bij FC Groningen. De 37-jarige aanvaller deed ruim tien minuten mee in de met 0-2 verloren derby tegen sc Heerenveen.

Heerenveen had de eerste zege op Groningen sinds oktober 2016 en de eerste uitzege sinds november te danken aan doelpunten na de rust van Henk Veerman (strafschop) en Tibor Halilovic, die zijn eerste treffer voor de Friezen maakte.

Robben moest, zoals door trainer Danny Buijs was aangekondigd, genoegen nemen met een korte invalbeurt. Hij toonde zich daarin ijverig en was in de blessuretijd nog dicht bij de 1-2, maar schoot net naast.

De 37-jarige Robben is hersteld van een slepende kuitblessure die hem lang aan de kant hield. Hij kwam op 18 oktober in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (0-0) voor het laatst in actie en speelde tegen Heerenveen pas zijn derde duel van het seizoen.

Groningen en Heerenveen strijden om een plek in de play-offs voor Europees voetbal, waarvoor de nummers vijf tot en met acht zich plaatsen. Groningen staat op de zesde plaats en Heerenveen tiende, met negen punten minder.

Arjen Robben geeft aanwijzingen aan zijn ploeggenoten bij FC Groningen. Arjen Robben geeft aanwijzingen aan zijn ploeggenoten bij FC Groningen. Foto: Pro Shots

Groningen en Heerenveen creëren veel kansen

Groningen en Heerenveen maakten er van meet af aan een aantrekkelijke wedstrijd van. Beide teams creëerden voldoende kansen, maar aanvankelijk was steeds de afwerking te matig of toonden de keepers zich een sta-in-de-weg.

In de eerste helft lieten namens Groningen Jørgen Strand Larsen (volley over) en Alessio da Cruz (te lang getreuzeld) een grote mogelijkheid onbenut en namens Heerenveen was Joey Veerman (redding Sergio Padt) het dichtstbij.

In de tweede helft waren bijna alle gevaarlijke momenten voor Heerenveen. Padt hield Henk Veerman met fraaie reflexen tweemaal van scoren af, maar moest in de 71e minuut alsnog capituleren bij de strafschop van diezelfde Veerman.

Scheidsrechter Dennis Higler gaf in eerste instantie een vrije trap na een overtreding van Gabriel Gudmundsson op Sherel Floranus, maar legde na ingrijpen van de VAR de bal alsnog op de stip, waarna Veerman het buitenkansje verzilverde.

Met Robben vanaf de 78e minuut als invaller binnen het elftal ging Groningen op jacht naar de gelijkmaker. Maar het werd in de 86e minuut ook nog eens 0-2 voor Heerenveen door Halilovic, die een voorzet van Joey Veerman binnen tikte.

