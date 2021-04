PSV heeft zondag in de Eredivisie een 0-2-zege geboekt op VVV-Venlo. Donyell Malen had met een doelpunt en een assist een belangrijk aandeel in de overwinning.

Malen bracht na een klein kwartier Cody Gakpo in stelling, die met zijn eerste goal voor PSV in 2021 zorgde voor het openingsdoelpunt. In de 59e minuut kon Malen zelf simpel binnen tikken uit een voorzet van Denzell Dumfries.

PSV klom dankzij de zege in Limburg ten koste van AZ weer naar de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Roger Schmidt staat in punten gelijk met de Noord-Hollanders, maar geniet wel een beter doelsaldo.

VVV-Venlo, dat in de Eredivisie voor de tiende keer op rij verloor, bleef door de nederlaag juist steken op de zestiende plaats, een plek die resulteert in het spelen van play-offs voor promotie/degradatie. Willem II staat in punten gelijk met VVV, maar heeft een iets beter doelsaldo dan de ploeg van trainer Jos Luhukay.

PSV heeft vanwege de bekerfinale een week vrij en vervolgt de Eredivisie op zaterdag 24 april met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. VVV gaat op diezelfde dag op bezoek bij Sparta, maar kan dan niet beschikken over topscorer Giorgos Giakoumakis, die zondag tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aanliep en daardoor geschorst is.

Cody Gakpo maakt tegen VVV zijn eerste Eredivisie-goal van 2021.

Gakpo noteert eerste goal van 2021

PSV had in een weinig enerverende wedstrijd weinig te duchten van het totaal uit vorm verkerende VVV. Eran Zahavi had al rakelings naast geschoten toen het na veertien minuten wél raak was. Met een fraaie pass legde Olivier Boscagli de bal perfect klaar voor Malen, die op zijn beurt Gakpo bediende.

Gakpo kon vervolgens zijn eerste Eredivisie-goal van 2021 laten optekenen. De 21-jarige aanvaller kampte aan het begin van dit jaar met een enkelblessure en stond twee maanden buitenspel. Eind vorige maand bewees hij met twee goals al wel zijn waarde voor Jong Oranje op het EK.

PSV leek na de vroege openingsgoal te kunnen gaan werken aan het doelsaldo, maar slaagde er voor rust niet meer in om tot grote uitgespeelde kansen te komen. Het grootste spektakel kwam in de eerste helft van buiten De Koel, toen supporters hun ploeg probeerden op te zwepen met het afsteken van vuurwerk.

Goergios Giakoumakus incasseert zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is geschorst voor de wedstrijd tegen Sparta.

Nederlaag VVV nog bitterder door schorsing Giakoumakis

Ook na rust viel er weinig te genieten in Limburg, maar bleef het vanwege het kleine verschil nog wel even spannend. Die spanning viel weg toen Malen in de 59e minuut op aangeven van Dumfries van dichtbij de 0-2 kon binnenschieten.

De 22-jarige aanvaller stond bij zijn treffer op de rand van buitenspel, maar scheidsrechter Kevin Blom zag na overleg met de VAR geen reden om de zeventiende goal van Malen dit seizoen af te keuren.

Acht minuten voor tijd leek Malen ook nog voor de 0-3 te tekenen, maar de achtvoudig international van Oranje schoof de bal van dichtbij net naast.

Voor VVV kreeg de nederlaag een extra bittere smaak. Giakoumakis, de topscorer van de Eredivisie, maakte halverwege de tweede helft een onnodige overtreding op Boscagli, pakte zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daarom geschorst voor de wedstrijd tegen Sparta.

Ook PSV kwam niet ongeschonden uit het duel en raakte vlak voor tijd Philipp Max kwijt. De linksback strompelde in de 87e minuut van het veld en werd vervangen door Armando Obispo. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de kwetsuur van Max precies is.

