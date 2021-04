Schalke 04 heeft zondag zijn tweede Bundesliga-zege van het seizoen geboekt. De ploeg van Klaas-Jan Huntelaar mag daardoor nog een klein beetje hopen op handhaving. Het KRC Genk van trainer John van den Brom plaatste zich voor de play-offs om de Belgische titel.

Schalke rekende in Gelsenkirchen met 1-0 af met FC Augsburg. De jarige Suat Serdar (24) tekende al in de vierde minuut voor de enige treffer van de wedstrijd.

Huntelaar stond voor het tweede duel op rij in basis bij Schalke. De Nederlandse spits werd zes minuten voor tijd gewisseld. Bij Augsburg speelde aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw de hele wedstrijd.

Schalke had tot zondag dit seizoen pas één competitiezege achter zijn naam staan. De ploeg won begin januari met 4-0 van Hoffenheim.

'Die Knappen' hebben nog steeds een wonder nodig om niet te degraderen uit de Bundesliga. Schalke heeft met nog zes wedstrijden te gaan een achterstand van twaalf punten op de zestiende plek, die aan het einde van het seizoen een plek in een play-off oplevert.

Nummer zeventien 1. FC Köln en nummer zestien FSV Mainz spelen later op de dag nog tegen elkaar (aftrap 18.00 uur).

John van den Brom viert de zege van KRC Genk. John van den Brom viert de zege van KRC Genk. Foto: Pro Shots

Genk klimt naar tweede plek

In België won Genk thuis met 4-0 van STVV. De ploeg van Van den Brom scoorde tussen de 21 en 35e minuut drie keer, via Theo Bongonda, Bryan Heynen en Kristian Thorstvedt. In de tweede helft trof ook Paul Onuachu nog doel. De topscorer maakte zijn 27e treffer van het seizoen.

Nummer twee Genk behaalde dertien punten uit de laatste vijf competitieduels en is zeker van een plek bij de beste vier na 34 duels, goed voor een ticket voor play-off I.

De ongenaakbare koploper Club Brugge had zich eerder al geplaatst voor de play-offs met de bovenste clubs. De ploeg van Bas Dost, Noa Lang, Ruud Vormer en Stefano Denswil heeft zeventien punten meer dan Genk.

Het team van Van den Brom speelt volgende week de laatste wedstrijd in de reguliere competitie, tegen Antwerp. De nummer drie kan maandag bij winst op Moeskroen de tweede plek weer overnemen van Genk.

