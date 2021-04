Kjell Scherpen staat ook zondag bij het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk in de basis bij Ajax. De doelman is opnieuw de vervanger van Maarten Stekelenburg, die vanwege een blessure nog altijd niet kan spelen. Sébastien Haller staat weer in de spits.

De 38-jarige Stekelenburg raakte vorige week zondag geblesseerd tijdens de warming-up voor de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Tijdens het duel in Friesland en afgelopen donderdag in de Europa League tegen AS Roma stond Scherpen ook al onder de lat bij Ajax. De 21-jarige goalie ging tegen de Italianen in de fout bij de gelijkmaker van Lorenzo Pellegrini.

Haller start in de punt van de aanval en dat gaat ten koste van David Neres, die op de bank zit. Haller krijgt voorin steun van Dusan Tadic en Antony. De verdediging en het middenveld van Ajax zijn ongewijzigd ten opzichte van het duel met Roma.

Ajax moet het nog altijd doen zonder de verdedigers Noussair Mazraoui en Daley Blind (geblesseerd) en doelman André Onana (geschorst). Brian Brobbey en Zakaria Labyad zijn eveneens afwezig in Waalwijk. Vurnon Anita ontbreekt bij RKC omdat hij dit weekend vader is geworden.

De wedstrijd tussen RKC en Ajax begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. RKC heeft de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie, Ajax kan een volgende stap zetten richting de 35e landstitel.

Opstelling RKC: Lamprou; Bakari, Meulensteen, Touba, Quasten; Van der Venne, Azhil, Tahiri; John, Oosting, Daneels.

Opstelling Ajax: Scherpen; Rensch, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

