Feyenoord-doelman Justin Bijlow lijkt met de schrik zijn vrijgekomen in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-2). Hij viel in de slotfase geblesseerd uit, maar de schade valt op het eerste gezicht mee.

Bijlow kwam vlak voor tijd hard in botsing met de inglijdende Gyrano Kerk. De doelman kon na een minutenlange behandeling het veld niet zelfstandig verlaten en had de hulp nodig van de mensen van de medische staf van Feyenoord.

"Het gaat gelukkig goed. Ik pakte de bal en hij liep door. Dat was even pijnlijk. Het was net onder m'n knie en niet m'n knie zelf. Gelukkig is het niks ernstigs", zei Bijlow na afloop van het duel voor de camera van ESPN.

"Volgend weekend zijn we vrij (Ajax en Vitesse spelen volgende week zondag de finale van het TOTO KNVB Beker-toernooi, red.). Dat komt misschien ook lekker uit, maar ik verwacht sowieso geen problemen."

Foto: ANP

Bijlow al vaker geblesseerd dit seizoen

Bijlow beleeft een ongelukkig seizoen. Hij miste door een teen- en knieblessure al veel wedstrijden en raakte vorige maand zijn basisplaats aanvankelijk kwijt aan Nick Marsman, die hem sterk verving en komende zomer waarschijnlijk naar het Amerikaanse Inter Miami vertrekt.

Ook op het EK onder 21 jaar moest Bijlow bij Jong Oranje genoegen nemen met een plek op de bank, maar na terugkomst kreeg hij bij Feyenoord weer het vertrouwen van trainer Dick Advocaat. Vorige week maakte hij zijn rentree tegen Fortuna Sittard (2-0-zege).

Feyenoord moet in de resterende vijf speelrondes in de Eredivisie vol aan de bak om plaatsing voor Europees voetbal veilig te stellen. De Rotterdammers staan momenteel op de vijfde plaats, die aan het einde van het seizoen deelname aan de play-offs betekent.

