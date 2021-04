AS Roma heeft zondag in de Serie A met 1-0 gewonnen van Bologna, hoewel trainer Paulo Fonseca flink wat spelers rust gaf met het oog op de wedstrijd tegen Ajax van donderdag. Juventus versloeg Genoa (3-1) en koploper Internazionale klopte Cagliari (1-0).

Roma begon in het thuisduel met Bologna met zes andere spelers dan afgelopen donderdag in de eerste kwartfinalewedstrijd tegen Ajax in de Europa League (1-2-zege).

Edin Dzeko, Jordan Veretout, Lorenzo Pellegrini en keeper Pau López begonnen net als Rick Karsdorp op de bank, terwijl Bryan Cristante niet bij de selectie zat.

Henrikh Mkhitaryan maakte halverwege de tweede helft zijn rentree na een blessure. Leonardo Spinazzola, Chris Smalling en Stephan El Shaarawy zijn nog wel geblesseerd.

De keuzes van Fonseca kostten Roma geen punten tegen Bologna. Borja Mayoral maakte vlak voor rust de enige treffer tegen de ploeg van basisspelers Mitchell Dijks en Jerdy Schouten.

Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd bij een winnend Juventus.

De Ligt wint met Juventus

Juventus boekte tegen Genoa zijn tweede zege op rij. Dejan Kulusevski opende al in de vierde minuut de score in Turijn, waarna Álvaro Morata er halverwege de eerste helft 2-0 van maakte. De spits schoot raak uit de rebound, nadat Cristiano Ronaldo met zijn hak uit een moeilijke hoek de paal had geraakt.

Nummer dertien Genoa kwam vlak na rust terug in de wedstrijd door een treffer van Gianluca Scamacca (ex-PSV en -PEC Zwolle), maar Weston McKennie besliste het duel twintig minuten voor tijd: 3-1. Matthijs de Ligt stond de hele wedstrijd centraal achterin bij Juventus.

Bij Inter-Cagliari maakte Matteo Darmian in de 77e minuut de enige treffer van de wedstrijd. De opluchting en vreugde bij de het team van basisspeler Stefan de Vrij was zeer groot na de belangrijke treffer. Trainer Antonio Conte trok een sprintje om de goal aan de zijlijn te vieren met zijn spelers.

De koploper boekte zijn elfde competitiezege op rij en heeft met nog acht wedstrijden te gaan nog steeds elf punten voorsprong op AC Milan. Juventus staat derde met twaalf punten minder.

Napoli klom naar de vierde plaats door een 0-2-zege op Sampdoria, terwijl Lazio door een treffer van Sergej Milinkovic-Savic in de 92e minuut met 0-1 te sterk was voor Hellas Verona.

Inter-trainer Antonio Conte (links) bespringt zijn spelers na de 1-0.

