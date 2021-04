Internazionale heeft zondag door een treffer in de slotfase een even moeizame als belangrijke overwinning geboekt op laagvlieger Cagliari: 1-0. De Serie A-koploper is zo weer een stap dichter bij de eerste titel sinds 2010.

Matteo Darmian maakte in de 77e minuut de enige goal van de wedstrijd in San Siro. De rechtervleugelverdediger stond aan het einde van een lange aanval van Inter.

De opluchting en vreugde bij Inter was zeer groot na de belangrijke treffer. Trainer Antonio Conte trok een sprintje om de goal aan de zijlijn te vieren met zijn spelers.

Stefan de Vrij stond het hele duel centraal achterin bij Inter, dat voor de zesde keer op rij een wedstrijd won met één doelpunt verschil. De ploeg van Conte heeft in totaal nu elf competitieduels op rij de drie punten gepakt.

De koploper heeft met nog acht wedstrijden te gaan nog steeds elf punten voorsprong op nummer twee AC Milan, dat zaterdag ondanks een rode kaart voor Zlatan Ibrahimovic met 1-3 te sterk was voor Parma.

Trainer Antonio Conte (links) bespringt zijn spelers na de 1-0.

