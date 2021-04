Matthijs de Ligt heeft zondag met Juventus een zege geboekt op Genoa: 3-1. Koploper Internazionale won door een treffer in de slotfase van laagvlieger Cagliari (1-0) en is zo weer een stap dichter bij de eerste titel sinds 2010.

Juventus lijkt de dip na de uitschakeling in de Champions League enigszins achter zich te hebben gelaten, want de ploeg van trainer Andrea Pirlo boekte in het thuisduel met Genoa de tweede zege in vier dagen tijd.

De Zweed Dejan Kulusevski opende al in de vierde minuut de score in Turijn, waarna Álvaro Morata er halverwege de eerste helft 2-0 van maakte. De spits schoot raak uit de rebound, nadat Cristiano Ronaldo met zijn hak uit een moeilijke hoek de paal had geraakt.

Nummer dertien Genoa kwam vlak na rust terug in de wedstrijd door een treffer van Gianluca Scamacca (ex-PSV en -PEC Zwolle), maar Weston McKennie besliste het duel twintig minuten voor tijd: 3-1. De Ligt stond de hele wedstrijd centraal achterin bij Juventus.

Napoli klom naar de vierde plaats door een 0-2-zege op Sampdoria, terwijl Lazio door een treffer van Sergej Milinkovic-Savic in de 92e minuut met 0-1 te sterk was voor Hellas Verona.

Matteo Darmian (knielend) was de machtwinner bij Inter-Cagliari. Matteo Darmian (knielend) was de machtwinner bij Inter-Cagliari. Foto: Pro Shots

Inter opgelucht na late treffer

Matteo Darmian maakte eerder op zondag de enige goal bij Inter-Cagliari. De rechtervleugelverdediger stond in de 77e minuut aan het einde van een lange aanval van Inter.

De opluchting en vreugde bij de Milanezen was zeer groot na de belangrijke treffer. Trainer Antonio Conte trok een sprintje om de goal aan de zijlijn te vieren met zijn spelers.

Stefan de Vrij speelde negentig minuten mee bij Inter, dat voor de zesde keer op rij een wedstrijd won met één doelpunt verschil. De ploeg van Conte heeft in totaal nu elf competitieduels op rij de drie punten gepakt.

De koploper heeft met nog acht wedstrijden te gaan nog steeds elf punten voorsprong op Milan, dat zaterdag ondanks een rode kaart voor Zlatan Ibrahimovic met 1-3 te sterk was voor Parma. Juventus staat derde met twaalf punten minder.

Trainer Antonio Conte (links) bespringt zijn spelers na de 1-0.

