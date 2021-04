Feyenoord heeft zondag goede zaken gedaan in de strijd om de vierde plaats in de Eredivisie. De Rotterdammers bogen bij FC Utrecht een 1-0-achterstand om in een 1-2-overwinning.

Feyenoord kwam in de 13e minuut op achterstand door een eigen goal van Leroy Fer, maar maakte in de 27e minuut gelijk dankzij wederom een eigen goal, dit keer van Simon Gustafson. Steven Berghuis forceerde in de 57e minuut de winnende 1-2.

Smet op de zege voor Feyenoord was het geblesseerd uitvallen van Justin Bijlow. De doelman, die dit seizoen al veelvuldig met blessureleed kampte, kwam vlak voor tijd hard in botsing met Gyrano Kerk. Bijlow zei na de wedstrijd dat het "niks ernstigs" was.

Nummer vijf Feyenoord verkleinde het gat met nummer vier Vitesse, dat vrijdag met 0-0 gelijkspeelde tegen hekkensluiter ADO Den Haag, tot twee punten. De vierde plek is aan het eind van het seizoen goed voor de voorrondes van de nieuwe Conference League.

FC Utrecht staat zevende en moet zich richten op plaatsing voor de play-offs om een ticket voor de voorrondes van de Conference League (plek vijf tot en met acht).

Feyenoord beleeft zwakke start

Feyenoord beleefde een zwakke start in Utrecht. De bezoekers ontsnapten aan een achterstand bij kansen voor Sander van de Streek (schot naast) en Kerk (redding Bijlow op kopbal van dichtbij).

Uit de hoekschop die op de mogelijkheid van Kerk volgde, was het alsnog raak voor FC Utrecht. Fer tikte de corner van Adam Maher bij de eerste paal knullig achter zijn eigen keeper.

Feyenoord leek daar aanvankelijk niet door te zijn wakker geschud. Het elftal creëerde geen enkele serieuze kans en had het aan Bijlow, die tot twee keer toe Kerk van scoren afhield, te danken dat de schade beperkt bleef.

Advocaat kiest voor vier man achterop

Advocaat besloot vervolgens om met vier in plaats van vijf man achterop te spelen en dat resulteerde al snel in de gelijkmaker. Oud-Feyenoorder Gustafson kopte een corner van Berghuis op onbegrijpelijke wijze achter doelman Eric Oelschlägel.

Feyenoord nam daarna het initiatief over en het tweede gevaarlijke moment leverde de 1-2 op. Nadat Mark Diemers op Oelschlägel was gestuit, schoot Berghuis de bal op aangeven van de in de rust ingevallen Luis Sinisterra knap in de korte hoek.

FC Utrecht was in de slotfase nog een keer dicht bij de 2-2. Van de Streek wist Bijlow echter opnieuw niet te passeren, waardoor Feyenoord voor het eerst in zes uitduels weer eens zegevierde.

