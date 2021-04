De Graafschap heeft zondag in de Keuken Kampioen Divisie goede zaken gedaan in de strijd om promotie naar de Eredivisie. De club uit Doetinchem was in eigen huis met 1-0 te sterk voor Go Ahead Eagles, dat een pas op de plaats moet maken.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam na ruim een uur spelen op naam van Jesse Schuurman. De 23-jarige middenvelder werd na een klutssituatie wat gelukkig aangespeeld, wist de verdediging van Go Ahead Eagles van zich af te houden en prikte de bal in de kruising.

In de eerste helft was De Graafschap de bovenliggende partij, maar tot echt grote kansen wist de ploeg niet te komen. Ted van de Pavert leek in de twintigste minuut wel voor de openingstreffer te zorgen. Het doelpunt van de verdediger werd echter afgekeurd.

Na de pauze kwam Go Ahead beter in de wedstrijd en kregen de Deventena­ren een grote kans via Giannis Botos. De Griek werd door Jacob Mulenga vrij voor het doel gezet, maar de twintigjarige Botos schoot tegen De Graafschap-goalie Rody de Boer aan. Na de 1-0 van Schuurman ging Go Ahead nog op jacht naar de gelijkmaker, maar die viel niet meer.

In de slotfase viel Go Ahead-aanvoerder Jeroen Veldmate nog uit. De 32-jarige verdediger verstapte zich na een luchtduel en moest, nadat hij enige minuten op het veld was behandeld, met een brancard naar de kant gedragen worden.

Door de overwinning heeft De Graafschap nu 70 punten na 33 wedstrijden. De achterstand op koploper SC Cambuur is nog altijd negen punten, maar nummer twee Almere City en nummer drie NAC Breda volgen nu op vier punten. Almere City heeft wel een duel minder gespeeld. Go Ahead staat vijfde met 62 punten na 33 duels.

