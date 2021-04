Trainer Roger Schmidt stuurt zondagmiddag tegen VVV-Venlo dezelfde elf PSV'ers het veld in als vorige week tegen Heracles Almelo (3-0). Dit betekent dat Olivier Boscagli opnieuw als middenvelder speelt.

Ibrahim Sangaré zit weer op de bank bij PSV, want Boscagli krijgt op het middenveld steun van Pablo Rosario, Mario Götze en Cody Gakpo. Donyell Malen en Eran Zahavi zijn zoals gebruikelijk de twee spitsen bij de Eindhovenaren.

Ook de achterhoede van PSV blijft ongewijzigd. Nick Viergever vormt opnieuw het centrale duo met Jordan Teze. Aanvoerder Denzel Dumfries en Philipp Max zijn de vleugelverdedigers en Yvon Mvogo staat onder de lat.

PSV kan vanwege langdurige blessures nog altijd niet beschikken over Richard Ledezma, Mauro Júnior, Maxi Romero en Ryan Thomas. Érick Gutiérrez liep in de aanloop naar het duel met VVV een spierblessure op en ontbreekt daardoor ook in Venlo.

VVV-PSV begint zondag om 14.30 uur. Kevin Blom is de scheidsrechter van dienst. VVV vecht tegen degradatie, terwijl PSV hoopt de tweede plek weer over te nemen van AZ. De Alkmaarders wonnen zaterdag al met 2-0 van Sparta Rotterdam.

Opstelling VVV: Kirschbaum; Pachonik, Kum, Da Graca, Dekker, Guwara; Post, Machach, Schmitz; Van Crooij, Giakoumakis.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Viergever, Max; Rosario, Boscagli; Götze, Gakpo; Zahavi, Malen.

