Arjen Robben zit zondag voor het eerst in een half jaar tijd in de wedstrijdselectie van FC Groningen. De 37-jarige aanvaller begint op de bank in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (aftrap 14.30 uur).

De terugkeer van Robben is enigszins verrassend. Trainer Danny Buijs zei vrijdag nog dat zijn aanvoerder zou ontbreken tegen Heerenveen, omdat hij nog niet wedstrijdfit was. Robben deed afgelopen week wel weer grotendeels mee met de groepstraining.

"Vrijdagochtend ging ik er nog vanuit dat hij er niet bij zou zijn", vertelde Buijs vlak voor de aftrap tegen Heerenveen voor de camera van ESPN. "Na de training van vrijdag ving ik de eerste geluiden op dat hij mogelijk toch vroeger kon spelen dan tegen PSV (over twee weken, red.).

"De laatste trainingen zijn goed gegaan en vanochtend heb ik de knoop doorgehakt dat hij er vandaag bij is. Hij kan spelen. We gaan wel uit van maximaal tien minuten. De kans is ook groot dat hij gaat spelen, want als je zo'n speler op de bank hebt, dan zou het raar zijn als we hem niet gebruiken."

Robben hersteld van slepende kuitblessure

De 37-jarige Robben is hersteld van een slepende kuitblessure die hem maandenlang aan de kant hield. Hij kwam op 18 oktober in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (0-0) voor het laatst in actie.

Robben maakte afgelopen zomer zijn comeback als profvoetballer, nadat hij medio 2019 was gestopt. Hij speelde dit seizoen tot dusver slechts 44 minuten voor FC Groningen. Hij viel in tegen FC Utrecht en raakte in het eerste competitieduel met PSV al snel geblesseerd.

De 96-voudig Oranje-international beschikt over een aflopend contract, maar FC Groningen hoopt dat hij nog een jaar doorgaat. "Als hij zegt dat hij nog een jaartje door wil, zeggen wij meteen: hartstikke graag", aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

FC Groningen is ondanks de afwezigheid van Robben bezig aan een prima seizoen. De ploeg van Buijs staat na 28 speelrondes op de zesde plaats en lijkt al bijna zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie