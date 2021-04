Scheidsrechter Joey Kooij kan zich niet vinden in de keiharde kritiek van Fortuna Sittard-speler Roel Janssen aan zijn adres. De verdediger werd zaterdag tegen FC Emmen door Kooij met rood van het veld gestuurd en haalde na afloop hard uit naar de leidsman.

De dertigjarige Janssen werd vroeg in de tweede helft met rood naar de kant gestuurd, omdat hij FC Emmen-spits Paul Gladon tegen het gras had gewerkt door vast te houden. Uit de toegekende strafschop opende Sergio Peña de score. Emmen won uiteindelijk met 1-3.

Janssen was na afloop niet te spreken over het optreden van Kooij. "Het is een heel arrogant ventje, daar kun je toch niks mee. Als je ziet hoe hij de wedstrijden leidt: hij fluit voor iedere scheet, zelfs voor tackles op de bal. Deze jongen kan niet fluiten, het is gewoon verschrikkelijk."

"Natuurlijk is het niet leuk om te horen", reageerde Kooij zondag bij ESPN. "Ik denk wel dat dit een perfect voorbeeld is van een speler die geïnterviewd wordt en nog vol in de emotie van de wedstrijd zit. Ik denk dat als Roel dit in alle rust terugziet, hij denkt dat het niet handig is dat hij dit zo heeft gedaan."

Het moment waarop Joey Kooij verdediger Roel Janssen de rode kaart geeft. Het moment waarop Joey Kooij verdediger Roel Janssen de rode kaart geeft. Foto: ANP

'Als de verdediger de bal probeert te spelen, is het geel'

Naast de rode kaart voor Janssen en de strafschop kreeg Emmen in de slotfase - bij een stand van 1-1 - een penalty na een overtreding van Dimitrios Emmanouilidis. Ook dat buitenkansje werd door de bezoekers uit Drenthe benut.

"Het was een wedstrijd waar veel belang op stond. Emmen streed tegen degradatie en Fortuna voor Europees voetbal. Er zitten vijf belangrijke beslismomenten in, waarvan er bij één veel weerstand kwam en dat begrijp ik", doelde Kooij opnieuw op de rode kaart voor Janssen.

De vraag is dan ook waarom Jansen, die al met een penalty gestraft werd, ook nog met rood van het veld moest. "In dit geval houdt Janssen iemand in duidelijke scoringspositie vast. Dan komt er naast de strafschop ook een rode kaart bij. Als de verdediger de bal probeert te spelen, dan is het geel. Dat was nu niet het geval", legde Kooij uit.

