Dick Lukkien kan zijn geluk niet op na een nieuwe overwinning met FC Emmen. De coach zag zijn ploeg zaterdag bij Fortuna Sittard (1-3) de vierde zege in de laatste zeven duels boeken. De Emmenaren hebben daardoor weer volop kans om zich te handhaven.

"De sfeer in de kleedkamer was top. De jongens zijn natuurlijk hartstikke blij en de trainer ook wel, hoor. Iedereen was aan het dansen en springen op Spaanstalige muziek, want Sergio Peña is dan de dj", zei Lukkien na afloop van de wedstrijd bij ESPN.

Na een rode kaart voor Roel Janssen en de benutte penalty van Peña (0-1) leek FC Emmen op rozen te zitten, maar vlak voor tijd viel toch de gelijkmaker voor Fortuna Sittard via Dimitrios Emmanouilidis. Via opnieuw een penalty (benut door Glenn Bijl) en Paul Gladon won Emmen alsnog.

"De tweede helft was echt knotsgek met een bijpassende slotfase. Ik heb geen moment rustig gezeten", legde Lukkien uit. "Dat heeft mijn ploeg wel gedaan, want die heeft alleen maar achterovergeleund. Dat was wel een smetje op deze overwinning. We hadden veel meer controle moeten hebben met een man minder."

FC Emmen heeft nog alle kans om zich te handhaven in de Eredivisie. FC Emmen heeft nog alle kans om zich te handhaven in de Eredivisie. Foto: Pro Shots

Lukkien begrijpt woede bij Fortuna niet

Fortuna-verdediger Janssen was na de wedstrijd in Limburg woedend over het optreden van scheidsrechter Joey Kooij. Lukkien wilde zich niet al te veel mengen in de discussie of de rode kaart voor de dertigjarige Janssen terecht of onterecht was.

"Daar moet je mij niet naar vragen. Kooij heeft er ongetwijfeld lang voor gestudeerd. Dit zijn de regels en of die regels goed zijn, laat ik in het midden. Al met al begrijp ik overigens niets van de woede bij Fortuna, want het waren gewoon twee strafschoppen", aldus Lukkien.

Door de overwinning op Fortuna heeft Emmen weer alle kans om zich te handhaven in de Eredivisie. De club uit Drenthe is nog wel de nummer zeventien op de ranglijst, maar de achterstand op VVV-Venlo (vijftiende) en Willem II (zestiende) is slechts één punt.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie