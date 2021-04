Willem II-coach Zeljko Petrovic was zaterdag na de kansloze 4-0-nederlaag bij Heracles Almelo niet te spreken over zijn ploeg. Vooral Mike Trésor Ndayishimiye, die in de rust werd gewisseld, moest het ontgelden.

"Als iemand steekpassjes wil geven en het lukt niet, dan kan ik het wel begrijpen. Hij is wel het type speler dat qua openingen het verschil kan maken als hij daar zin in heeft. Dat irriteert mij", begon Petrovic zijn betoog over Ndayishimiye bij ESPN.

"Hoe hij vandaag (zaterdag, red.) speelde, dat kunnen wij niet meer accepteren. Of hij wil nog vijf wedstrijden spelen of hij wil niet meer spelen. Misschien moeten wij ook een gesprek voeren, net als bij ADO Den Haag. Gewoon kijken: wie wil en wie wil niet?"

Ndayishimiye gold vorig seizoen nog als een van de absolute uitblinkers bij Willem II. Dit seizoen presteert de middenvelder minder goed, al is hij nog wel goed voor vier doelpunten en acht assists. "Ik kan wel vertrouwen geven en vertrouwen geven, maar op een gegeven moment houdt het op", vervolgde Petrovic.

Zeljko Petrovic kon de harde nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen. Zeljko Petrovic kon de harde nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen. Foto: ANP

'Dit was een totale offday'

De 55-jarige oefenmeester slachtofferde Ndayishimiye in de rust en was ook niet positief over het optreden van de andere Willem II-spelers in Almelo. "Dit was een totale offday. De eerste corner zat er meteen in en het tweede schot op doel was de 2-0. Dat waren cruciale fouten."

"Ik wil het niet eens hebben over de kansen die wij in de eerste helft kregen. Zoals wij na rust speelden, is Willem II-onwaardig. Wij dachten echt dat we hier een kans zouden maken. We hadden vertrouwen in het team, maar na een kwartier zag ik al dat we de duels niet wonnen en te makkelijk gepasseerd werden", aldus Petrovic.

Willem II moet zich inmiddels ernstig zorgen maken om een eventuele degradatie. De Tilburgers staan zestiende en hebben maar één punt meer dan nummer zeventien FC Emmen, dat bezig is aan een opmars in de Eredivisie.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie