Zinédine Zidane was zaterdag na afloop van de gewonnen 'Clásico' (2-1) trots op zijn Real Madrid, maar de trainer deelde niet de kritiek van FC Barcelona-coach Ronald Koeman op de arbitrage.

De 58-jarige Koeman was boos op scheidsrechter Jesús Gil Manzano, omdat Barcelona in de slotfase geen penalty kreeg toen Martin Braithwaite naar de grond ging na contact met Ferland Mendy. Ook vond de Nederlander de blessuretijd van vier minuten veel te weinig. Volgens Zidane is die kritiek niet terecht.

"Bij iedereen heerst hetzelfde gevoel. Als de scheidsrechter niet gefloten heeft voor een penalty, is dat omdat het geen penalty was. Je kan niet zeggen dat de fout bij de scheidsrechter lag. De blessuretijd is een ander geval. De scheidsrechter maakt de keuze of het vier, vijf of zes minuten is", reageerde de Fransman op de persconferentie.

Real Madrid versloeg Barcelona door doelpunten in de eerste helft van Karim Benzema en Toni Kroos. Via Óscar Mingueza kwamen de Catalanen na de pauze nog wel terug in de wedstrijd, maar de Madrilenen hielden stand. Door de overwinning op 'Barça' mag Real zich in ieder geval tot zondagavond de koploper in La Liga noemen.

"Ik ben erg blij voor de spelers", vervolgde Zidane. "Iedereen is gedreven, dat is altijd goed in een groep. Er is nog een lange weg te gaan, ik heb geen idee op welke manier we het seizoen gaan eindigen. Fysiek gezien zitten we aan de limiet. We hebben moeite om onze wedstrijden over de streep te trekken, maar we leven nog."

De spelers van Real Madrid hebben niet lang om bij te komen, want woensdag spelen 'De Koninklijke' de return in de kwartfinales van de Champions League tegen Liverpool. In Spanje won Real afgelopen dinsdag met 3-1. "Het waren twee zeer veeleisende wedstrijden. We moeten goed rusten", besloot Zidane.

