Roel Janssen had zaterdag na de 1-3-thuisnederlaag van Fortuna Sittard tegen FC Emmen geen goed woord over voor Joey Kooij. Als het aan de Limburgse verdediger ligt, stopt de scheidsrechter zo snel mogelijk met fluiten.

Janssen werd vroeg in de tweede helft, bij een stand van 0-0, met rood naar de kant gestuurd toen hij Emmen-spits Paul Gladon tegen het gras werkte. Uit de toegekende strafschop opende Sergio Peña de score, waarna Fortuna met tien man een nederlaag niet meer af kon wenden.

"Die penalty kan hij wel geven, het is gewoon een domme actie van me", stak Janssen in gesprek met ESPN de hand deels in eigen boezem. "En een rode kaart is dan misschien wel de regel, maar ik vind het wel erg makkelijk."

"Of ik hem dat nog verteld heb? Nee, er valt ook niet te praten met die man. Het is een heel arrogant ventje, daar kan je toch niks mee. Als je ziet hoe hij de wedstrijden leidt. Hij fluit voor iedere scheet, zelfs voor tackles op de bal. Deze jongen kan niet fluiten, het is gewoon verschrikkelijk."

'Ook de spelers van Emmen raakten gefrusteerd'

De dertigjarige verdediger zegt zijn mening niet alleen op de wedstrijd van vanavond te baseren. "Ik heb meerdere wedstrijden van hem gezien en dat is gewoon dramatisch. De spelers van Emmen raakten ook zwaar gefrustreerd door deze man."

Fortuna kwam vijf minuten voor tijd nog langszij, maar een tweede penalty deed de thuisclub alsnog de das om. Uiteindelijk zorgde Gladon diep in blessuretijd met de 1-3 voor de definitieve beslissing.

"Dat moment van die tweede penalty heb ik drie keer terug kunnen kijken, maar dat was in mijn ogen veel te licht", zei Janssen, die zichzelf wel verantwoordelijk voelt voor de nederlaag. "Ik heb mijn excuses ook aangeboden in de kleedkamer. Als je zo'n fout maakt, moet je op de blaren zitten."