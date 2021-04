Ronald Koeman heeft zaterdag na de met 2-1 verloren 'Clásico' tegen Real Madrid flink zijn beklag gedaan over de arbitrage. De coach van FC Barcelona vindt dat zijn ploeg zwaar is benadeeld tegen de rivaal.

Koeman wond zich er vooral over op dat scheidsrechter Jesús Gil Manzano geen strafschop gaf toen Martin Braithwaite in de tweede helft naar de grond ging na contact met Ferland Mendy en dat er slechts vier minuten aan blessuretijd werden gerekend.

"In de eerste helft waren we zowel aanvallend als verdedigend niet goed, laat dat duidelijk zijn. Na rust waren we beter. Het enige wat ik dan van scheidsrechters vraag, is om juiste beslissingen te nemen", zei Koeman na de wedstrijd in Madrid.

"We hadden een penalty moeten hebben, dat was overduidelijk. Iedereen heeft het kunnen zien. Ik heb geen idee waarom de VAR er is in Spanje. Maar zoals altijd moeten we het accepteren en onze mond houden."

"Ik begrijp de grensrechter ook niet, die maar tien meter verderop stond. Als je ziet hoe Braithwaite valt, dan moet het wel een overtreding zijn. We hebben een VAR voor dit soort situaties. Maar misschien moet ik het hier maar bij laten."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van het moment dat Martin Braithwaite naar de grond gaat en FC Barcelona een penalty claimt.

'Ik ben nog altijd optimistisch'

Koeman, die dit seizoen vaker kritisch was op de VAR, snapte er ook niets van dat arbiter Manzano niet langer liet doorspelen. "Er werden maar vier minuten bijgetrokken, terwijl de scheidsrechter alleen al drie minuten nodig had om zijn headset te vervangen", zei hij.

Ondanks de nederlaag haalt de oud-bondscoach van Oranje vertrouwen uit het spel van zijn ploeg. "Ik ben nog altijd optimistisch. We hebben laten zien dat we kunnen knokken. We zullen doorgaan en vechten tot de laatste wedstrijd."

Barcelona heeft nu een punt achterstand op koploper Real en nummer twee Atlético Madrid, dat dit weekend nog in actie komt. Er zijn nog acht speelrondes te gaan in Spanje.

Stand boven in La Liga 1. Real Madrid 30-66 (53-24)

2. Atlético Madrid 29-66 (51-19)

3. FC Barcelona 30-65 (69-26)

4. Sevilla 29-58 (40-21)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga