Jordy Clasie is opgelucht dat hij AZ voor het eerst in lange tijd weer eens heeft kunnen helpen. De middenvelder mocht voor het eerst dit Eredivisie-seizoen starten en zorgde voor het openingsdoelpunt bij de 2-0-zege op Sparta Rotterdam.

Clasie, die de geschorste AZ-clubtopscorer Teun Koopmeiners verving, opende in de dertiende minuut de score. Het was zijn eerste doelpunt in de Eredivisie sinds 21 oktober 2018, toen nog in het shirt van Feyenoord.

"Ik scoor zelden, maar vandaag kreeg ik ook wel genoeg mogelijkheden om mee naar voren te gaan. Ik heb volgens mij zo'n vier keer op doel geschoten, iets wat in mijn carrière niet vaak is gebeurd", aldus Clasie voor de camera van ESPN.

"Het is toevallig dat ik Koopmeiners vandaag vervang en nu zelf ook meteen begin te scoren. Hij schiet ze dit seizoen werkelijk van alle hoeken en standen erin", zei hij over zijn ploeggenoot. Koopmeiners is, naast Fredrik Midtsjø, dit seizoen een van de spelers die van AZ-trainer Pascal Jansen de voorkeur krijgt boven Clasie.

"Ik ben het niet eens met het aantal speelminuten dat ik krijg, maar ik moet ook realistisch zijn. Het team staat dit seizoen gewoon erg goed en vooral het middenveld draait goed", aldus Clasie. "Ik begrijp daardoor dat er weinig wordt gewisseld en dan is het lastig om ertussen te komen."

Jordy Clasie schoot raak tijdens de openingsfase van AZ-Sparta. Foto: ANP

Door de schorsing van Koopmeiners kwam er tegen Sparta weer eens een kans voor Clasie, die mede door blessureleed pas zijn vierde Eredivisie-duel van het seizoen speelde. "Ik snak enorm naar speelminuten en dan heb ik na zo'n wedstrijd als vandaag een heerlijk gevoel."

De middenvelder ontbrak dit seizoen lange tijd wegens een schaambeenblessure. Ook moest hij twee wedstrijden toekijken vanwege een schorsing die hij opgelegd kreeg vanwege het overtreden van de gokregels. Daarover wilde Clasie niet veel kwijt: "Ik wil daar niet te veel over zeggen. Ik ben twee wedstrijden geschorst geweest, het is prima zo."

"Ik wil me nu gewoon focussen op het voetbal. Het is iets heel kleins dat groot is gemaakt en ik ga me er ook niet over uitlaten of het terecht was of niet. Ik wil weer op het veld staan en net als vandaag belangrijk zijn waar dat mogelijk is."

Mede dankzij het doelpunt van Clasie staat AZ minstens voor één dag op de tweede plek. Zondag kan PSV bij een overwinning op VVV-Venlo de Alkmaarders weer passeren op de ranglijst. AZ gaat de volgende speelronde, met de teruggekeerde Koopmeiners, op bezoek bij koploper Ajax.