FC Twente heeft de vrije val in de Eredivisie zaterdag geen halt kunnen toeroepen. De ploeg van trainer Ron Jans verloor met 1-0 bij PEC Zwolle, dat nu vrijwel zeker lijkt van handhaving.

Virgil Misidjan kroonde zich na ruim een half uur spelen in het MAC³PARK Stadion tot matchwinner. De aanvaller stond op de goede plaats toen de door PSV begeerde doelman Joël Drommel een schot van Immanuel Pherai niet goed kon verwerken.

Twente herpakte zich aardig in de tweede helft en had recht op de gelijkmaker. De kansen waren echter niet besteed aan clubtopscorer Danilo en invaller Luciano Narsingh, die nog altijd op zijn eerste doelpunt voor Twente wacht.

Voor FC Twente is het al de zevende wedstrijd op rij zonder overwinning. De tukkers zegevierden dit kalenderjaar in slechts twee van hun vijftien duels. Alleen ADO Den Haag kan in 2021 slechtere statistieken overleggen.

De magere reeks heeft tot gevolg dat FC Twente niet langer op een positie staat die recht geeft op deelname aan de play-offs. Rivaal Heracles Almelo, dat eerder op de avond met 4-0 van Willem II won, heeft de achtste plaats overgenomen.

PEC Zwolle lijkt zich na de tweede zege onder trainer Bert Konterman op te kunnen maken voor een langer verblijf in de Eredivisie. De ploeg staat met nog vijf wedstrijden te spelen tien punten boven de nacompetitiestreep.

