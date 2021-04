Trainer Ronald Koeman heeft zaterdag met FC Barcelona een gevoelige nederlaag geleden in de strijd om de Spaanse landstitel. Rivaal Real Madrid was in de 246e editie van 'El Clásico' met 2-1 te sterk.

Het verlies betekent dat Barcelona, dat zeventien competitieduels op rij ongeslagen was, Real én Atlético Madrid nu voor zich moet dulden in La Liga. Het verschil met beide Madrileense clubs is een punt. Atlético, dat als koploper een voorsprong in de afgelopen weken steeds verder zag slinken, komt dit weekend nog in actie.

Real legde de basis voor de overwinning op de ploeg van Koeman in het eerste half uur, waarin een 2-0-voorsprong werd opgebouwd. Karim Benzema scoorde met een fraai hakje achter zijn standbeen langs en Toni Kroos trof doel met een vrije trap, die van richting werd veranderd door Sergiño Dest.

In de jacht op een treffer was Barcelona, met Frenkie de Jong in de basis, vooral via Lionel Messi gevaarlijk. De vedette raakte onder meer de paal met een indraaiende corner. Aan de andere kant trof Vinícius Júnior eveneens de paal.

Lionel Messi verraste Real Madrid-keeper Thibaut Courtois bijna met een indraaiende corner. Lionel Messi verraste Real Madrid-keeper Thibaut Courtois bijna met een indraaiende corner. Foto: ANP

Stand boven in La Liga 1. Real Madrid 30-66 (53-24)

2. Atlético Madrid 29-66 (51-19)

3. FC Barcelona 30-65 (69-26)

4. Sevilla 29-58 (40-21)

Barcelona vraagt vergeefs om penalty

Na rust ging Barcelona in de stromende regen op zoek naar de aansluitingstreffer en die kwam er na een kwartier via de mee opgekomen verdediger Óscar Mingueza, die de bal verkeerd raakte maar toch scoorde.

In het resterende half uur kregen beide ploegen nog goede kansen. Real was in de tegenaanval gevaarlijk via onder anderen Vinícius en Kroos, maar zij deden te weinig met de ruimte die ze kregen. Aan de andere kant was Barcelona verbolgen dat er geen penalty werd gegeven toen Martin Braithwaite naar de grond ging na contact met Ferland Mendy.

In de allerlaatste seconden was Barcelona-invaller Ilaix Moriba met een volley tegen de lat nog heel dicht bij de 2-2. Real stond op dat moment al een paar minuten met tien man: middenvelder Casemiro had zijn tweede gele kaart gekregen.

Ondanks de nederlaag hebben Koeman en Barcelona, die eerder dit seizoen al met 1-3 van Real verloren, nog alle kans op het kampioenschap. Er zijn nog acht speelrondes te gaan in Spanje.

Ronald Koeman zag in Madrid een einde komen aan een fraaie reeks. Ronald Koeman zag in Madrid een einde komen aan een fraaie reeks. Foto: ANP

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga