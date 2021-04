AZ heeft in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie de druk weer bij PSV gelegd. De Alkmaarders boekten dankzij goals van middenvelders Jordy Clasie en Dani de Wit een zakelijke 2-0-zege op Sparta Rotterdam.

AZ komt daarmee na 29 wedstrijden op 61 punten. Dat zijn er drie meer dan PSV, dat zondag bij een uitzege op VVV-Venlo weer langszij kan komen. Ajax lijkt met 69 punten uit 27 duels onbedreigd af te stevenen op de landstitel.

De ploeg van trainer Pascal Jansen moest het stellen zonder aanvoerder Teun Koopmeiners, die was geschorst na zijn rode kaart van vorige week tegen Willem II. Uitgerekend zijn vervanger Clasie was van grote waarde met de openingsgoal in de dertiende minuut.

Voor Clasie, die dit seizoen nog niet eerder in de basis had gestaan, was het pas zijn eerste doelpunt in het shirt van AZ. De middenvelder zat onlangs een schorsing van twee wedstrijden uit vanawege gokken op duels in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie.