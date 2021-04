AZ heeft in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie de druk weer bij PSV gelegd. De Alkmaarders boekten zaterdag dankzij goals van middenvelders Jordy Clasie en Dani de Wit een zakelijke 2-0-zege op Sparta Rotterdam.

AZ komt daarmee na 29 wedstrijden op 61 punten. Dat zijn er drie meer dan PSV, dat zondag bij een uitzege op VVV-Venlo weer langszij kan komen. Ajax lijkt met 69 punten uit 27 duels onbedreigd af te stevenen op de landstitel.

De ploeg van trainer Pascal Jansen moest het stellen zonder aanvoerder Teun Koopmeiners, die was geschorst na zijn rode kaart van vorige week tegen Willem II. Uitgerekend zijn vervanger Clasie was van grote waarde met de openingsgoal in de dertiende minuut.

Voor Clasie, die dit seizoen nog niet eerder in de basis had gestaan, was het pas zijn eerste doelpunt in het shirt van AZ. De middenvelder zat onlangs een schorsing van twee wedstrijden uit vanwege gokken op duels in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie.

Met de overwinning revancheerde AZ zich voor het pijnlijke puntenverlies eerder dit seizoen tegen Sparta. Op Het Kasteel gaven de Alkmaarders toen op curieuze wijze een 0-4-voorsprong uit handen (4-4).

De Wit scoort bij een van eerste balcontacten

Hoewel AZ duidelijk de bovenliggende partij was, waren de kansen in het AFAS Stadion schaars. De thuisploeg had een corner nodig om op voorsprong te komen. Jonas Svensson legde de bal goed klaar voor Clasie, die zijn zeldzame basisplaats bekroonde met een goal.

Diep in de eerste helft leek AZ de voorsprong te verdubbelen toen Albert Gudmundsson attent was na een halve redding van Sparta-doelman Maduka Okoye. Hij bleek daarbij echter in buitenspelpositie te staan.

Gudmundsson maakte na een uur spelen plaats voor De Wit en zag vanaf de kant dat zijn vervanger de wedstrijd besliste. De international van Jong Oranje maakte er bij een van zijn eerste balcontacten met een knappe volley 2-0 van.

