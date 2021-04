Willem II komt voorlopig niet weg van de onderste plaatsen in de Eredivisie. De Tilburgers gingen zaterdag kansloos met 4-0 onderuit bij Heracles Almelo, dat nog volop in de race is voor deelname aan play-offs voor Europees voetbal.

Willem II zette vorige maand een goede serie neer onder trainer Zeljko Petrovic, maar de laatste tijd lijkt de klad er toch weer een beetje in te komen. Na de 0-1-nederlaag van vorige week tegen tien spelers van AZ (na een vroege rode kaart voor Teun Koopmeiners) liep de ploeg tegen Heracles de hele wedstrijd achter de feiten aan.

Al na zes minuten kwam de thuisclub op voorsprong toen Sinan Bakis zijn hoofd tegen de bal zette na een corner van Rai Vloet. De Turkse spits tekende aan het eind van de eerste helft ook voor de 2-0, na op maat te zijn bediend door Kasper Lunding.

Direct na rust maakte Robin Pröpper een einde aan het laatste beetje hoop van de bezoekers. De aanvoerder kopte raak na bij een corner volledig vrij te zijn gelaten. Clubtopscorer Vloet bekroonde een kwartier voor tijd een prima optreden met zijn veertiende doelpunt van het seizoen.

Willem II zakt door de nederlaag voorlopig naar de zestiende plaats en moet hopen dat VVV-Venlo, dat eveneens 22 punten heeft, zondag niet stunt tegen PSV. FC Emmen (18 punten) kan dichterbij komen bij een goed resultaat tegen Fortuna Sittard later vanavond.

Heracles bezet de achtste plaats in de Eredivisie. Die positie zou aan het eind van het reguliere seizoen net genoeg zijn om mee te doen aan de play-offs, met als inzet een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie