FC Emmen heeft zaterdag opnieuw een heel belangrijke overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van coach Dick Lukkien was dankzij onder meer twee rake penalty's met 1-3 te sterk voor Fortuna Sittard en zag concurrent Willem II iets eerder op de avond met 4-0 verliezen bij Heracles Almelo.

Emmen is al zeven competitieduels zonder nederlaag (vier zeges, drie gelijke spelen) en staat nog altijd zeventiende, maar is nummer zestien Willem II tot op een punt genaderd. VVV-Venlo staat vijftiende met net zoveel punten als Willem II, maar komt dit weekend nog in actie. De nummer zeventien en achttien degraderen rechtstreeks en de nummer zestien speelt play-offs.

Op bezoek bij Fortuna kwam Emmen vroeg in de tweede helft op voorsprong door een strafschop van Sergio Peña, die werd gegeven na een overtreding van Roel Janssen. Janssen kreeg voor dat vergrijp - hij hield Paul Gladon vast - een rode kaart; dat leek zwaar gestraft.

In de slotminuten leek de thuisploeg met tien man toch een punt te pakken dankzij Dimitrios Emmanouilidis, maar Emmen won alsnog. Glenn Bijl mocht een penalty nemen en faalde niet, waarna Gladon na twee afgekeurde goals zijn derde treffer wél mocht vieren.

Er zijn nog vijf speelrondes te gaan in de Eredivisie. Emmen heeft behalve Willem II en VVV-Venlo ook RKC Waalwijk nog in het vizier. Fortuna is als nummer twaalf van de competitie vrijwel veilig.

FC Emmen scoorde twee keer uit een strafschop in Sittard. Foto: Pro Shots

Stand onder in Eredivisie 14. RKC Waalwijk 28-26 (27-43)

15. VVV-Venlo 28-22 (39-73)

16. Willem II 29-22 (31-61)

17. FC Emmen 29-21 (30-58)

18. ADO Den Haag 29-16 (22-64)

Willem II dwingt niets af tegen Heracles

Willem II zette vorige maand een goede serie neer onder trainer Zeljko Petrovic, maar de laatste tijd lijkt de klad er toch weer een beetje in te komen. Na de 0-1-nederlaag van vorige week tegen tien spelers van AZ (na een vroege rode kaart voor Teun Koopmeiners) liep de ploeg tegen Heracles de hele wedstrijd achter de feiten aan.

Al na zes minuten kwam de thuisclub op voorsprong toen Sinan Bakis zijn hoofd tegen de bal zette na een corner van Rai Vloet. De Turkse spits tekende aan het eind van de eerste helft ook voor de 2-0, na op maat te zijn bediend door Kasper Lunding.

Direct na rust maakte Robin Pröpper een einde aan het laatste beetje hoop van de bezoekers. De aanvoerder kopte raak na bij een corner volledig vrij te zijn gelaten. Clubtopscorer Vloet bekroonde een kwartier voor tijd een prima optreden met zijn veertiende doelpunt van het seizoen.

Willem II moet hopen dat VVV-Venlo, dat eveneens 22 punten heeft, zondag niet stunt tegen PSV. Heracles staat achtste. Die positie zou aan het eind van het reguliere seizoen net genoeg zijn om mee te doen aan de play-offs, met als inzet een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

Vreugde bij doelpuntenmaker Robin Pröpper, die met Heracles Almelo veel te sterk was voor Willem II. Foto: Pro Shots

