AC Milan heeft zaterdag ondanks een controversiële rode kaart van Zlatan Ibrahimovic met 1-3 gewonnen van Parma. In Frankrijk nam Paris Saint-Germain bij het competitiedebuut van Xavi Simons revanche voor de verloren topper van vorige week tegen Lille OSC. Ryan Babel was in Turkije eindelijk weer eens trefzeker voor Galatasaray.

Ibrahimovic kreeg bij AC Milan-Parma na een uur spelen uit het niets rood van scheidsrechter Marco Di Bello. Onduidelijk was waarom de 39-jarige Zweed, die op het punt staat om een jaar bij te tekenen in Milaan, moest inrukken. Waarschijnlijk had hij iets tegen de arbiter geroepen, maar dat is nog niet bevestigd.

Op dat moment leidde AC Milan al met 0-2 in Parma. Op aangeven van Ibrahimovic schoot Ante Rebic de bal na acht minuten op fraaie wijze in de bovenhoek. Nog voor rust bekroonde Franck Kessié een fraaie combinatie met de 0-2.

Na de rode kaart van Ibrahimovic maakte Parma via Riccardo Gagliolo nog de aansluitingstreffer tegen de tien van AC Milan. In de absolute slotfase schoot invaller Rafael Leão Milan met de 1-3 in veilige haven.

Door de zwaarbevochten zege verkleinde AC Milan het gat met koploper en aartsrivaal Internazionale tijdelijk tot acht punten. Inter, dat al tien competitiewedstrijden op rij won en hard op weg is naar de eerste 'scudetto' sinds 2010, neemt het zondag op tegen laagvlieger Cagliari. Na dit weekend zijn er nog acht duels te spelen in de Serie A.

Talent Xavi Simons maakte zijn eerste minuten in de Ligue 1. Talent Xavi Simons maakte zijn eerste minuten in de Ligue 1. Foto: Pro Shots

PSG wint bij competitiedebuut Xavi Simons

In Frankrijk luisterde Paris Saint-Germain het competitiedebuut van Simons op met een overwinning. Na de verloren topper van vorige week tegen Lille OSC zegevierden de Parijzenaren met 1-4 bij RC Strasbourg.

Kylian Mbappé opende al na zestien minuten de score in het noordoosten van Frankrijk. De clubtopscorer van de ploeg van coach Mauricio Pochettino schoot de bal met zijn linker op fraaie wijze in de verre hoek. Het was zijn 21e doelpunt van het seizoen.

Nog voor rust kwam PSG, waar Mitchel Bakker de negentig minuten volmaakte en Neymar vanwege een schorsing ontbrak, op 0-3. Pablo Sarabia werkte in de 27e minuut van dichtbij binnen, waarna spits Moise Kean ook nog aan zijn doelpuntenproductie mocht werken. De 1-3 van Moïse Dion Sahi na de pauze bleek een eretreffer. Tien minuten voor tijd bepaalde Leandro Paredes de eindstand op 1-4.

Bij PSG maakte Simons zijn eerste minuten in de competitie. De kleine middenvelder kwam een minuut voor tijd binnen de lijnen. Eerder dit seizoen maakte de voormalig jeugdspeler van FC Barcelona in de Coupe de France al zijn debuut in de hoofdmacht van de Parijzenaren.

Paris Saint-Germain verloor vorige week de topper tegen Lille OSC met 0-1 en staat sindsdien drie punten achter op de koploper uit Noord-Frankrijk. PSG werd in zeven van de laatste acht seizoenen landskampioen van Frankrijk. Er zijn nog zes duels te gaan in de Ligue 1.

Babel scoort voor Galatasaray, rood Donk

In Turkije was Ryan Babel voor het eerst sinds eind januari weer eens trefzeker voor Galataray. De Oranje-international maakte na een uur spelen de gelijkmaker in de thuiswedstrijd tegen Fatih Karagümrük: 1-1.

Galatasaray, dat drie minuten eerder op achterstand was gekomen door toedoen van Alassane Ndao, kon na de goal van Babel niet doordrukken. Dat was mede te wijten aan Ryan Donk, die tien minuten voor tijd met rood naar de kant moest.

De landstitel raakt voor Galatasaray door het puntenverlies steeds verder uit het zicht. De ploeg staat derde, vijf punten achter koploper Besiktas, dat ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. Fenerbahçe is de nummer twee.