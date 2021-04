Bayern München heeft zaterdag in de strijd om de Duitse landstitel de voorsprong op achtervolger RB Leipzig zien slinken tot vijf punten. De koploper kwam thuis tegen Union Berlin niet verder dan 1-1, terwijl Leipzig eenvoudig zegevierde bij Werder Bremen. Wout Weghorst ging ondanks een goal en een assist onderuit met VfL Wolfsburg.

Bayern München-trainer Hansi Flick liet met zijn opstelling duidelijk zien dat de return in de Champions League tegen Paris Saint-Germain prioriteit heeft. De titelverdediger moet dinsdag in Parijs de 2-3-nederlaag uit het heenduel zien te repareren.

Met zes wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd van woensdag - inclusief een compleet nieuwe achterhoede - had de koploper van de Bundesliga de handen vol aan het dit seizoen verrassend goed presterende Union. Toch leek Bayern met de schrik vrij te komen toen Jamal Musiala, die voor de vierde keer dit seizoen in de basis stond, er na ruim een uur spelen 1-0 van maakte.

Union gaf de moed echter niet op en sleepte, net als eerder dit seizoen in het competitieduel in Berlijn, een verdiend 1-1-gelijkspel uit het vuur. De Deen Marcus Ingvartsen schoot in de 86e minuut van dichtbij raak na een vloeiende aanval.

Leipzig wint en brengt gat terug tot vijf punten

RB Leipzig profiteerde optimaal door eenvoudig met 1-4 bij Werder Bremen te winnen. De achterstand op Bayern werd daarmee teruggebracht tot vijf punten, met nog zes wedstrijden te gaan.

De Noor Alexander Sørloth, oud-speler van FC Groningen, was de gevierde man met twee treffers. Ook Dani Olmo en Marcel Sabitzer scoorden voor Leipzig, waar Justin Kluivert een half uur voor tijd mocht invallen. Voormalig Vitesse-speler Milot Rashica benutte namens Werder een penalty.

Leipzig liet vorige week de kans liggen om Bayern echt zenuwachtig te maken in de titelrace. Toen werd in eigen huis de topper nipt met 0-1 verloren.