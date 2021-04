Noa Lang is snel hersteld van de blessure die hij exact twee weken geleden opliep tijdens het EK onder 21 met Jong Oranje. De aanvaller is zaterdag opgenomen in de selectie van Club Brugge voor de topper tegen Anderlecht van zondag.

De 21-jarige Lang kwam tijdens het EK-duel met Jong Duitsland in botsing met ploeggenoot Teun Koopmeiners en verliet huilend het veld. Er werd gevreesd dat de voormalige aanvaller van Ajax een zware knieblessure had.

Club Brugge-coach Philippe Clement liet vorige week echter al weten dat de kwetsuur meeviel. "Het zal niet iets van maanden zijn, waar we eerst voor vreesden", zei de Belg, die nu dus alweer over Lang kan beschikken.

Lang is bezig aan een uitstekend debuutseizoen als speler van Club Brugge. De jeugdinternational kwam in 31 officiële wedstrijden tot dertien doelpunten en negen assists namens de zestienvoudig landskampioen.

Op het EK met Jong Oranje kon Lang zijn stempel nog niet drukken in de groepsduels met Roemenië en Duitsland. Hij miste de laatste groepswedstrijd tegen Hongarije vanwege zijn blessure. Het EK gaat 31 mei verder.

Mede dankzij de inbreng van Lang gaat Club Brugge met 73 punten uit 32 wedstrijden royaal aan kop in de Jupiler Pro League. Anderlecht moet ook Royal Antwerp FC en KRC Genk nog voor zich dulden en is de nummer vier. De topper tussen Club Brugge en Anderlecht begint zondag om 18.15 uur in Brussel.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Jupiler Pro League