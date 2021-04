Liverpool heeft zaterdag zijn eerste thuiszege van 2021 geboekt. De regerend landskampioen van Engeland won op Anfield met 2-1 van Aston Villa. Koploper Manchester City verloor bij de rentree van Nathan Aké juist van een tiental van Leeds United: 1-2. Chelsea versloeg Crystal Palace.

Liverpool won al acht thuiswedstrijden op rij niet en het duel met Aston Villa leek daar lange tijd aan toegevoegd te worden, maar Trent Alexander-Arnold bezorgde de ploeg van manager Jürgen Klopp in de blessuretijd de overwinning met een fraai krulschot.

Aston Villa was vlak voor rust nog op voorsprong gekomen door een treffer van Ollie Watkins. Liverpool, waar basisklant Georginio Wijnaldum twintig minuten voor tijd werd gewisseld, leek direct op gelijke hoogte te komen via Roberto Firmino, maar de VAR oordeelde dat Diogo Jota nipt buitenspel stond in de aanloop.

Tien minuten na de pauze was het wel raak via Mohamed Salah, die in de rebound alert reageerde na een gekeerde poging van Andrew Robertson. Aston Villa hield in het vervolg simpel stand en was zelfs nog dicht bij de 1-2, maar Trézéguet raakte de paal. Uit het niets maakte Alexander-Arnold in blessuretijd echter nog de 2-1.

Chelsea verdrong Liverpool weer van de vierde plaats. Foto: ANP

Chelsea boekt ruime zege met invaller Ziyech

Chelsea nam later op de avond de vierde plaats in de Premier League weer over van Liverpool. Met invaller Hakim Ziyech, die zeven minuten voor tijd nog even mocht opdraven, werd met 1-4 gewonnen bij Crystal Palace.

Christian Pulisic was twee keer trefzeker voor Chelsea. De Amerikaan maakte de 0-2 en bepaalde de eindstand. Ook Kai Havertz en Kurt Zouma kwamen tot scoren voor de ploeg van trainer Thomas Tuchel.

Christian Benteke maakte, bij een stand van 0-3, het enige doelpunt van Crystal Palace. Bij de thuisploeg werd Jaïro Riedewald na een uur gewisseld en speelde Patrick van Aanholt de hele wedstrijd.

Sinds Tuchel het stokje bij Chelsea heeft overgenomen van de ontslagen Frank Lampard krijgt Ziyech niet veel speeltijd meer. Zo bleef de oud-Ajacied eerder deze week in de Champions League tegen FC Porto de hele wedstrijd op de bank.

De teruggekeerde Nathan Aké speelde een uur mee bij Manchester City in de wedstrijd tegen Leeds United. De teruggekeerde Nathan Aké speelde een uur mee bij Manchester City in de wedstrijd tegen Leeds United. Foto: AFP

Aké maakt rentree bij verliezend City

Eerder op de dag leed Manchester City bij de terugkeer van de herstelde Aké een zeldzame nederlaag tegen Leeds United. De koploper verloor in de slotfase met 1-2 van de middenmoter. Aké, die maanden geveld was door een hamstringblessure, speelde zijn eerste wedstrijd sinds de jaarwisseling.

City-manager Josep Guardiola koos tegen Leeds niet voor zijn sterkste elftal, met het oog op het uitduel met Borussia Dortmund in de kwartfinales van de Champions League. Woensdag verdedigen de Engelsen een 2-1-voorsprong uit de heenwedstrijd. Onder anderen Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Rúben Dias, Kyle Walker, Phil Foden, Riyad Mahrez en Rodri begonnen op de bank.

Kort voor rust incasseerde City de openingstreffer. Stuart Dallas schoot via de binnenkant van de paal raak. Kort daarna moest Leeds met een man minder verder. Verdediger Liam Cooper kreeg na tussenkomst van de VAR rood wegens een forse tackle op Gabriel Jesus.

De Nederlands-Belgische verdediger Pascal Struijk viel vervolgens in om de defensie van Leeds te versterken. Dat ging lange tijd uitstekend, maar een kwartier voor tijd viel toch de gelijkmaker via een intikker van Ferran Torres: 1-1. City kreeg kansen op meer, maar het doelpunt viel aan de andere kant. In de blessuretijd schoot Dallas opnieuw raak voor Leeds: 1-2.

Van de voorgaande 28 duels won City er liefst 27. De zegereeks werd alleen onderbroken door Manchester United, dat de derby begin maart met 0-2 won. Met een voorsprong van veertien punten op United gaat City nog altijd riant aan kop in de Premier League, al heeft stadgenoot Manchester United nog wel twee duels tegoed. Promovendus Leeds staat knap negende.

