AS Roma kan donderdag in de Europa League-return tegen Ajax hoogstwaarschijnlijk weer een beroep doen op Henrikh Mkhitaryan. De aanvaller is fit verklaard na een spierblessure en maakt zondag al deel uit van de wedstrijdselectie voor het Serie A-duel met Bologna.

De 32-jarige Mkhitaryan, dit seizoen goed voor negen doelpunten in de Italiaanse competitie, hervatte zaterdag na een maand blessureleed de groepstraining bij de Romeinen.

"Maar hij zal zeker nog niet starten in de wedstrijd van zondag", temperde AS Roma-trainer Paulo Fonseca zaterdag de verwachtingen tijdens zijn persconferentie. Meer details gaf hij niet prijs over de aanstaande terugkeer van de oud-speler van onder meer Arsenal en Manchester United.

Chris Smalling en Leonardo Spinazzola zijn sowieso niet inzetbaar voor de competitiewedstrijd van zondag tegen Bologna. Volgens Fonseca is het ook "onwaarschijnlijk" dat Smalling de return tegen Ajax haalt. Linksback Spinazzola viel in het eerste kwartfinaleduel met Ajax uit met een hamstringblessure.

Ajax verloor de heenwedstrijd tegen Roma afgelopen donderdag in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 en moet de return in Rome winnen om uitschakeling af te wenden. Bij een 1-2-stand na negentig minuten in de Italiaanse hoofdstad volgt een verlenging. Een 0-1-overwinning is voor Ajax niet genoeg om de halve finales te bereiken, omdat uitdoelpunten dubbel tellen.