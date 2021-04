FC Barcelona-trainer Ronald Koeman vindt dat zijn ploeg niet moet zeuren dat de 'Clásico' met Real Madrid zaterdag wordt gespeeld op het trainingscomplex van de 'Koninklijke'. Liverpool-manager Jürgen Klopp sprak woensdag na het verloren Champions League-duel in Madrid nog van een trainingsveld.

Real speelt dit seizoen al zijn thuiswedstrijden in het Estadio Alfredo Di Stéfano omdat Estadio Santiago Bernabéu wordt gerenoveerd. Het trainingscomplex, dat vernoemd is naar erevoorzitter en oud-speler Alfredo Di Stéfano, bestaat uit kleine tribunes en zou volgens Klopp de uitstraling van een "stadionnetje" hebben.

"Het is een poging om een grote club als Real Madrid in diskrediet te brengen. Ik vind het kleinerend", reageerde Koeman vrijdagmiddag op zijn persconferentie toen hij geconfronteerd werd met de opmerking van Klopp na Real Madrid-Liverpool (3-1).

"Ze hebben van de coronaperiode zonder publiek gebruik gemaakt door het stadion te verbouwen. Ik denk dat dat een goede keuze is geweest", vervolgde de Nederlander, die voor zijn tweede 'Clásico' als coach van FC Barcelona staat.

"Het is voor spelers juist moeilijker om zonder supporters te spelen. Real is gewend aan dit stadion en de andere ploegen zullen er moeten spelen, dat is nou eenmaal zo. We weten dat het gras in ieder geval in orde zal zijn. De rest is voor mij helemaal niet belangrijk."

Real Madrid-FC Barcelona (aftrap 21.00 uur) is een sleutelwedstrijd in de strijd om de Spaanse landstitel. Door een inzinking van Atlético Madrid is Barcelona de koploper tot op één punt genaderd. Real Madrid staat drie punten achter de stadgenoot, die zondag Real Betis treft. Er zijn nog negen duels te spelen in La Liga.