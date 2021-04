De FIFA werkt aan een nieuwe, semiautomatische techniek waarmee buitenspel sneller kan worden vastgesteld. De technologie kan mogelijk al bij het WK van 2022 in Qatar worden ingezet.

Met de nieuwe techniek wordt door een computer constant in de gaten gehouden of een aanvaller buitenspel staat; er gaat dan een rood lichtje branden op het horloge van de grensrechter. Zodra een pass verstuurd wordt, kan de grensrechter direct zien of er sprake is van buitenspel.

"We verwachten dat deze semiautomatische techniek gereed zal zijn voor het WK van 2022", zegt Arsène Wenger in ene interview met The Times of London. De oud-trainer van Arsenal is hoofd voetbalontwikkeling bij de FIFA, een functie die eerder door Marco van Basten werd bekleed.

Met de nieuwe techniek kan vooral tijdwinst worden geboekt ten opzichte van het huidige VAR-systeem. "Gemiddeld ligt een wedstrijd zeventig tot tachtig seconden stil als de VAR een besluit moet nemen over een kleine marge van buitenspel", zegt Wenger. "Met het nieuwe systeem weet je het meteen."

FIFA overweegt revolutionaire wijziging buitenspelregel

Daarnaast werkt Wenger in samenspraak met de IFAB al geruime tijd aan een mogelijke aanpassing van de buitenspelregel. Het voorstel luidt dat een speler niet langer buitenspel staat als minstens één lichaamsdeel waarmee hij kan scoren op gelijke hoogte staat met de laatste verdediger.

Volgens de huidige regels is het buitenspel als één lichaamsdeel waarmee gescoord kan worden zich vóór de laatste verdediger bevindt. Met de nieuwe regels zou een aanvaller een halve stap voor de laatste verdediger mogen staan.

"In een gemiddelde Premier League-wedstrijd is er vier keer buitenspel, volgens de nieuwe regels zou dat nog maar twee keer zijn", legt Wenger uit. "Zo krijgen we meer actie voor de doelen."

"Het idee is om dit plan in de toekomst te gaan testen in enkele competities. Dan spelen ze de eerste zes maanden met de oude regel en het tweede half jaar met de nieuwe regel. Daarna maken we de balans op."

FIFA-voorzitter Gianni Infantino liet op de laatste bijeenkomst van spelregelcommissie IFAB al weten dat het voorstel om de buitenspelregel aan te passen revolutionair zou zijn.

"In de afgelopen 155 jaar is de buitenspelregel maar tweemaal aangepast", zei Infantino. "In 1866 was het geen buitenspel als er drie verdedigers (of twee verdedigers en de keeper, red.) achter de aanvaller stonden. In 1925 werd dat twee verdedigers en in 1990 mocht de aanvaller op gelijke hoogte staan met de laatste verdediger."