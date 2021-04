Vitesse wist vrijdag voor de derde keer sinds de winterstop thuis niet te winnen van een degradatiekandidaat. De Arnhemmers tankten met een 0-0-gelijkspel tegen ADO Den Haag geen vertrouwen voor de bekerfinale tegen Ajax, maar beseffen ook dat ze volgende week zondag meer ruimte krijgen om het eigen spel te spelen.

Volgens Oussama Tannane had het vooruitzicht op de bekerfinale geen invloed op de wedstrijd tegen hekkensluiter ADO. "Nee, nee zeker niet", zei de spelmaker van Vitesse tegen ESPN.

"Weet je wat het is? Iedereen praat al over die finale en natuurlijk hebben we die in ons achterhoofd. Maar we hebben ook gezegd: de wedstrijd tegen ADO is belangrijk. We weten hoe lastig we het tegen deze tegenstanders hebben."

Daarmee doelde Tannane op de eerdere thuiswedstrijden tegen Willem II (0-0) en RKC Waalwijk (1-1), waarin Vitesse er ook niet in slaagde om een defensieve tegenstander kapot te spelen. "Het was voor ons vandaag lastig om kansen te creëren", zag Tannane. "Zij lopen achteruit en wij moeten dan het spel maken."

Patrick Vroegh grijpt in de slotfase tegen ADO naar zijn hamstring.

'Bij Ajax is elke kans een doelpunt'

In de strijd om de tweede plaats liet Vitesse opnieuw dure punten liggen tegen een kleine tegenstander, terwijl de Arnhemmers in de topduels vaak wel goed voor de dag komen. Tannane: "Als we onze kansen afmaken, dan hadden we gewonnen."

"Topclubs als Ajax hebben spelers van miljoenen, dan is elke kans een doelpunt", zei de spelmaker van Vitesse. "Wij hebben vooral jonge talenten, die zijn heel gretig en werken hard. Ze missen die kansen niet expres."

Dat Vitesse er niet in slaagde om de Haagse muur te slopen, zorgt er niet voor dat Tannane met een slecht gevoel naar de bekerfinale toeleeft. "Ajax zal natuurlijk heel anders spelen. Daarom doen wij het vaak goed tegen de topclubs, dan kunnen we druk zetten en komen er ruimtes."

Patrick Vroegh zal de bekerfinale vermoedelijk moeten missen. De invaller liep in de slotminuten tegen ADO een hamstringblessure op.