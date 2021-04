Bondscoach Sarina Wiegman moest vrijdagavond toezien dat Nederland het "supermoeilijk" had met Spanje. De Oranjevrouwen verloren de oefenwedstrijd in Marbella met 1-0.

"Ik ben vooral teleurgesteld over het spel van ons. Ik had gehoopt dat we meer op de mat konden leggen dan we hebben gedaan", aldus Wiegman.

Oranje kwam er met 31 procent balbezit nauwelijks aan te pas. Spanje noteerde liefst twintig doelpogingen, tegenover één voor Nederland.

Wiegman zag dat haar ploeg maar geen grip op de wedstrijd kreeg. "Spanje kwam met een storm en daar hadden we geen antwoord op."

"Na een minuut of twintig werd dat iets minder en toen hoopte ik dat we meer aan voetballen zouden toekomen, maar we verloren de bal steeds zo snel. In de slotfase konden we nog 1-1 maken, maar zij hadden veel meer doelpunten kunnen maken."

Keeper Sari van Veenendaal behoedde Oranje voor een grotere nederlaag. Keeper Sari van Veenendaal behoedde Oranje voor een grotere nederlaag. Foto: ANP

Wiegman zal geen slapeloze nachten hebben van oefennederlaag

Wiegman had vooraf laten weten dat ze graag tegen sterke tegenstanders wilde oefenen in de aanloop naar de Olympische Spelen. Spanje hoort daar volgens haar zeker bij, al heeft dat land zich niet geplaatst voor Tokio.

"Ik vind Spanje in het positiespel van de buitencategorie, misschien alleen vergelijkbaar met Japan", zei de bondscoach. "Ik ben in alle interlands die we hebben gespeeld niet zo'n goed voetballende ploeg tegengekomen."

"Vandaag troffen we een tegenstander die beter was dan Nederland. Ik ga daar echter geen slapeloze nachten van hebben, wij gaan door met waar we mee bezig zijn."

Dinsdag staat de volgende oefeninterland in de aanloop naar de Spelen op het programma. Dan nemen de Oranjevrouwen het in Nijmegen op tegen Australië (aftrap 18.30 uur).