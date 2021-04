Lille OSC heeft vrijdag goede zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap in de Ligue 1. De Franse koploper, met Sven Botman in de basis, won op bezoek bij FC Metz met 0-2. In Duitsland werden de zorgen voor Schalke 04 vergroot door Arminia Bielefeld.

Burak Yılmaz, die vorige maand nog drie doelpunten maakte namens Turkije tegen Nederland, was tegen Metz goud waard voor Lille. De spits werd na een uur spelen gevonden door Renato Sanches en schoot de bal vervolgens snoeihard in de korte hoek: 0-1. Zeki Çelik tekende in de slotfase voor de 0-2.

Lille ontsnapte in de eerste helft nog aan een achterstand. Na hands van José Fonte kreeg Metz een penalty, maar Aaron Leya zag zijn inzet gepakt worden door Lille-doelman Mike Maignan.

Door de overwinning heeft Lille nu een voorsprong van zes punten op nummer twee Paris Saint-Germain en zeven punten op nummer drie AS Monaco. Beide achtervolgers van Lille komen later dit weekend nog in actie.

Arminia Bielefeld boekte een belangrijke zege op Freiburg.

Schalke dieper in de problemen door zege Bielefeld

In Duitsland lijkt de degradatie van Schalke 04 onafwendbaar door de zege van Arminia Bielefeld op SC Freiburg. De ploeg van bankzitters Michel Vlap en Mike van der Hoorn won thuis met 1-0, waardoor het gat van de hekkensluiter uit Gelsenkirchen met de play-offplek werd vergroot naar vijftien punten.

Schalke heeft nog zeven wedstrijden te spelen in de Bundesliga en zou in theorie volgende week kunnen degraderen uit de Bundesliga. De 'Königsblauen', die zondag bezoek krijgen van Augsburg, daalden in 1988 voor het laatst af naar de 2. Bundesliga.

Arminia Bielefeld dankte de winnende treffer tegen Freiburg aan Baptiste Santamaria. De middenvelder liep de bal in eigen doel. Niet veel later werd de 2-0 van Joakim Nilsson na tussenkomst van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.

