Vitesse heeft vrijdag dure punten verspeeld in de strijd om plek twee in de Eredivisie. De Arnhemmers kwamen in eigen huis niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen hekkensluiter ADO Den Haag.

Na een belabberde eerste helft aan beide kanten kwam het duel in het lege GelreDome na rust wat meer los. Alois Oroz, de vervanger van de geblesseerde Danilho Doekhi, had de grootste kans van de wedstrijd, maar zijn kopbal uit een vrije trap van Oussama Tannane ging rakelings naast.

Door het puntenverlies kan Vitesse achterop raken in de strijd om de tweede plek in de Eredivisie. PSV en AZ komen dit weekend nog in actie en kunnen de Arnhemmers op een achterstand van vijf punten zetten. Na zondag zijn er nog vijf duels te spelen in de Eredivisie.

ADO Den Haag schiet in de degradatiestrijd in de Eredivisie niet veel op met het punt tegen Vitesse. De Hagenaars staan nog vijf punten achter op de zestiende plaats en lijken voor het eerst sinds 2007 uit de Eredivisie te degraderen.

Voor Vitesse is het gelijkspel ook een slechte generale repetitie richting de bekerfinale van volgende week zondag tegen Ajax. De ploeg van trainer Thomas Letsch staat voor het eerst sinds 2017 in de strijd om de 'dennenappel'. Toen wonnen de Arnhemmers met 0-2 van AZ en legden ze beslag op de eerste prijs in het 125-jarige clubbestaan.

