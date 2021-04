Aanvoerder Sari van Veenendaal was vrijdag duidelijk na de kansloze nederlaag van de Oranjevrouwen in de oefeninterland tegen Spanje (1-0). Het Nederlands elftal moet snel verbeteren als het komende zomer succesvol wil zijn op de Olympische Spelen in Tokio.

"We hebben in ieder geval veel geleerd vandaag", zei Van Veenendaal met een flauwe glimlach tegen Veronica. "Het is duidelijk dat Spanje de bovenliggende partij was vandaag en dat wij geen moment echt in de wedstrijd hebben gezeten. Al met al dus een teleurstellend duel."

De Oranjevrouwen maakten in februari nog indruk met goed spel en zeges op België (1-6) en Duitsland (2-1). Tegen Spanje, de nummer twaalf van de FIFA-ranking, had de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman vrijdag echter niks in te brengen.

Patricia Guijarro maakte in de 31e minuut de openingstreffer in het Estadio Municipal de Marbella en het was vooral aan goed keeperswerk van Van Veenendaal te danken dat dat de enige goal van de wedstrijd bleef.

"We wisten nooit echt druk op de bal te krijgen. Als je dat doet tegen een ploeg als Spanje, krijg je ze niet van de bal", aldus Van Veenendaal. "We moeten goed kijken hoe het komt dat we niet in de duels kwamen, want op de Spelen zullen we ook dit soort teams tegenkomen. We zullen dus heel snel moeten leren van deze wedstrijd."

De Oranjevrouwen kunnen zich dinsdag al revancheren. Dan komt Australië, de nummer zeven van de wereld, op bezoek in Nijmegen. De Spelen beginnen eind juli.