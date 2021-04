De Nederlandse voetbalsters hebben vrijdag een kansloze nederlaag geleden in een oefeninterland tegen Spanje: 1-0. De Oranjevrouwen creëerden eigenlijk geen enkele kans en hadden het aan keeper Sari van Veenendaal te danken dat de score niet hoger uitviel.

Patricia Guijarro maakte in de 31e minuut de enige goal van de wedstrijd in het Estadio Municipal de Marbella.

Spanje is de nummer twaalf van de FIFA-ranking en staat daarmee acht plaatsen lager dan Nederland. Bondscoach Jorge Vilda heeft echter de beschikking over bijna het hele elftal van FC Barcelona, de ploeg van Lieke Martens die dit seizoen ongekend dominant is.

De Oranjevrouwen spelen dinsdag nog een oefeninterland, dan in Nijmegen tegen Australië (de nummer zeven van de wereld). Het team van bondscoach Sarina Wiegman gebruikt deze vriendschappelijke duels met toplanden als voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

De regerend Europees kampioen won in februari nog met goed spel van België (1-6) en Duitsland (2-1). De vorige nederlaag van Oranje was vorig jaar november in een oefeninterland tegen wereldkampioen de Verenigde Staten (0-2).

De Oranjevrouwen schonken voor het duel een shirt met handtekeningen voor de Spaanse Virginia Torrecilla, die herstelt van een hersentumor.

Van Veenendaal voorkomt grotere nederlaag

Spanje, dat met acht speelsters van FC Barcelona aantrad, was in de eerste helft veel sterker dan Oranje. Van Veenendaal voorkwam met knappe reddingen op pogingen van Alèxia Putellas (vrije trap) en Jenifer Hermoso (vrije schietkans) dat de thuisploeg al snel op voorsprong kwam.

Na een half uur maakten de Spaanse vrouwen alsnog de verdiende openingstreffer in Marbella. Guijarro kopte bij de tweede paal binnen, na een geslaagde variant bij een corner. De 22-jarige middenvelder leek net buitenspel te staan, maar de treffer werd goedgekeurd.

Het Nederlands elftal kwam amper tot een geslaagde aanval, maar in de 42e minuut was de ploeg van Wiegman toch dicht bij de gelijkmaker. Guijarro verlengde een voorzet van Dominique Janssen bijna in haar eigen goal. De bal ging via haar knie rakelings naast de paal.

Ook in de tweede helft konden de Oranjevrouwen niet veel indruk maken en kwam de ene na de andere Spaanse aanval op Van Veenendaal af. De uitblinker had vlak na rust een uitstekende reflex in huis en zag Aitana Bonmatí twintig minuten voor tijd op de lat mikken.

Shanice van de Sanden kreeg vlak voor tijd de enige echte kans voor Oranje, maar de invaller kon haar hoofd niet goed tegen een voorzet van Vivianne Miedema krijgen. Oranje verlaat Spanje zo met flink wat huiswerk, ruim drie maanden voor de start van de Spelen.