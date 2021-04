60' Een uur op de klok in het GelreDome. We hebben pas twee pogingen tussen de palen gehad (allebei van Vitesse), maar we wachten nog altijd op kansen en ook op doelpunten. Het is allesbehalve vermakelijk en dat is gezien de omstandigheden - Vitesse speelt volgende week de bekerfinale en ADO is de hekkensluiter - ook weer niet zo heel gek.