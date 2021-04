89' Wat een dot van een kans voor Shanice van de Sanden op de gelijkmaker. Vivianne Miedema legt de bal panklaar op het hoofd van de invaller, maar die kopt 'm bij de tweede paal voor een leeg doel naast. Dat had 1-1 moeten zijn. Het is de eerste kans voor de Oranjevrouwen in deze wedstrijd.