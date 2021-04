Boedapest wil als enige speelstad een vol stadion tijdens het EK voetbal van komende zomer, zo heeft de UEFA vrijdag bekendgemaakt.

De toeschouwers in de Puskás Aréna moeten wel aan strenge "toegangseisen" voldoen. Welke dat zijn, is niet bekendgemaakt. Volgens Hongaarse media staat de Hongaarse regering alleen gevaccineerde mensen toe in het stadion, dat plaats biedt aan 67.000 fans. In juni zouden alle Hongaren een prik hebben kunnen gehad.

In de Puskás Aréna staan drie groepswedstrijden en één duel in de achtste finales van het toernooi op het programma. Het gaat hierbij om de groepswedstrijden Hongarije-Portugal (15 juni), Hongarije-Frankrijk (19 juni) en Portugal-Frankrijk (23 juni). De winnaar van groep C speelt tegen één van de vier beste nummers drie bij de laatste zestien in de Hongaarse hoofdstad.

De twaalf speelsteden van het EK moesten uiterlijk woensdag aan de UEFA laten weten of en hoeveel toeschouwers er welkom zouden kunnen zijn in het stadion. In de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam zijn bij wedstrijden van het Nederlands elftal zeker twaalfduizend mensen welkom, zo meldde de KNVB woensdag.

Stadioncapaciteit EK-speelsteden Boedapest (Puskás Aréna): 100 procent

Sint-Petersburg (Krestovsky Stadium): 50 procent

Bakoe (Olympisch Stadion): 50 procent

Amsterdam (Johan Cruijff ArenA): zeker 25 procent

Glasgow (Hampden Park): zeker 25 procent

Kopenhagen (Parken): zeker 25 procent

Boekarest (Arena Nationala): zeker 25 procent

Londen (Wembley): zeker 25 procent

Rome (Stadio Olimpico): onbekend

München (Allianz Arena): onbekend

Bilbao (San Mamés): onbekend

Dublin (Aviva Stadium): onbekend

Fans hoeven in drie landen niet in quarantaine

Het Krestovsky Stadium in Sint-Petersburg zal voor zeker 50 procent gevuld zijn. Als de besmettingscijfers in Rusland het toelaten, kunnen meer fans het stadion in. Ook in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe zal het stadion voor de helft bezet zijn.

In Hongarije, Rusland en Azerbeidzjan worden buitenlandse fans bovendien vrijgesteld van quarantaineregels. Normaal gesproken moeten buitenlanders een paar dagen in afzondering bij aankomst in de drie genoemde landen. Met een negatieve test mogen zij nu 'gewoon' over straat.

Eerder was al bekend dat de speelsteden München, Dublin, Rome en Bilbao nog geen uitsluitsel konden geven over het toestaan van publiek bij het EK. Zij krijgen van de UEFA tot 19 april de tijd om een plan in te dienen.

Het EK, dat vanwege het coronavirus al met een jaar is uitgesteld, wordt vanwege het vijftigjarig bestaan van het toernooi uitgesmeerd over twaalf speelsteden en begint op 11 juni. De finale wordt op 11 juli gespeeld op Wembley. Portugal is titelverdediger.