Dominique Janssen keert vrijdag terug in de basis bij de Oranjevrouwen voor het oefenduel met Spanje. De verdediger is door bondscoach Sarina Wiegman opgesteld als rechtsback.

De 26-jarige Janssen ontbrak tijdens de vorige interlandperiode in februari vanwege rugklachten. Ze vormt tegen Spanje de achterhoede met Stefanie van der Gragt, Aniek Nouwen en Merel van Dongen.

Wiegman kiest verder voor de gebruikelijke namen bij de Oranjevrouwen. Zo verdedigt Sari van Veenendaal het doel, vormen Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen het middenveld en bestaat de aanval uit Jill Roord, Vivianne Miedema en Lieke Martens.

Shanice van de Sanden begint op de bank. De aanvaller maakt net als Janssen haar rentree in de Oranje-selectie. De 28-jarige Van de Sanden was er de laatste interlands niet bij vanwege het overlijden van haar vader.

De Oranjevrouwen bereiden zich voor op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Dinsdag oefent Nederland in Nijmegen ook nog tegen Australië. In februari maakte de regerend Europees kampioen een uitstekende indruk tegen België (1-6-zege) en Duitsland (2-1-winst).

De oefenwedstrijd tussen Spanje en Nederland begint dinsdag om 19.00 uur en wordt gespeeld in het Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas in Marbella. Sandra Braz Bastos uit Portugal is de scheidsrechter van dienst.

Opstelling Nederland: Van Veenendaal; D. Janssen, Van der Gragt, Nouwen, Van Dongen; Spitse, Van de Donk, Groenen; Roord, Miedema, Martens.