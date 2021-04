Assistent-scheidsrechter Octavian Sovre is vrijdag voorlopig geschorst door de Roemeense voetbalbond. Hij wordt gestraft omdat hij om de handtekening van Borussia Dortmund-aanvaller Erling Haaland vroeg.

De 47-jarige Sovre zou zondagavond een van de grensrechters zijn bij de Roemeense competitiewedstrijd tussen Universitatea Craiova en CFR Cluj, maar de nationale voetbalbond heeft hem daarvanaf gehaald. Het is nog niet bekend of de schorsing van Sovre alleen voor komend weekend geldt.

De grensrechter wordt geschorst vanwege zijn actie na het Champions League-duel tussen Manchester City en Borussia Dortmund (2-1) van dinsdag. Haaland werd na afloop van de wedstrijd door Sovre verzocht om een gele en rode kaart te signeren.

De actie veroorzaakte veel commotie. Later bleek dat Sovre wel vaker om handtekeningen van spelers vraagt en dat die bedoeld zijn voor het goede doel. De gesigneerde kaarten worden dan geveild op een jaarlijks evenement van een Roemeense stichting voor mensen met autisme.

De UEFA keurde de actie van Sovre af, want die was in strijd met de richtlijnen van de Europese voetbalbond. Sovre is (nog) geen sanctie opgelegd door de UEFA, maar de Roemeense bond besloot dus wel om in te grijpen.

Voor de gebruikers van app: tik op de tweet voor een video van de assistent-scheidsrechter die Erling Haaland om een handtekening vraagt.