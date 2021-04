Almere City heeft vrijdag duur puntenverlies geleden in het restant van het gestaakte sneeuwduel met Roda JC. In de resterende 23 minuten in Kerkrade kwamen de Flevolanders niet tot scoren: 0-0. NAC Breda won wel van Jong FC Utrecht.

Het duel tussen Almere City en Roda werd maandag na 67 minuten gestaakt vanwege een forse sneeuwbui in Zuid-Limburg, waardoor de lijnen in het Parkstad Limburg Stadion niet meer zichtbaar waren. Hoewel medewerkers van Roda de sneeuw boven de lijnen niet veel later hadden weggehaald, keerden de spelers niet meer terug op het veld. Scheidsrechter Ingmar Oostrom kon hun veiligheid niet waarborgen.

In het restant was Roda JC vrijdag de gevaarlijkste ploeg, maar de Limburgers konden het overwicht niet in de score uitdrukken. Almere City kwam er helemaal niet aan te pas.

Door het puntenverlies verzuimde Almere City de tweede plaats van De Graafschap over te nemen, een plek die aan het einde van het seizoen tot directe promotie naar de Eredivisie leidt. De Flevolanders hebben nu één punt minder dan de 'Superboeren'.

NAC Breda profiteerde van de misstap van Almere City en heeft nu evenveel punten (66) als de nummer drie. De Brabanders wonnen in eigen huis met 3-1 van Jong FC Utrecht. Na een eigen doelpunt van Rick Meissen en rood voor Remco Balk leek de zege binnen voor de thuisploeg. Jeredy Hilterman tekende echter voor de 1-1 (penalty), waarna NAC door goals van Moïse Adiléhou en Sydney van Hooijdonk alsnog won.

Later op dag staan er nog vijf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie op het programma: FC Den Bosch-SC Cambuur, Excelsior Rotterdam-NEC, FC Eindhoven-Jong PSV, FC Volendam-Helmond Sport en Jong Ajax-TOP Oss (alle 20.00 uur).