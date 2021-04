SC Cambuur heeft vrijdag diep moeten gaan om zich van FC Den Bosch te ontdoen. De Friese koploper won in een spektakelstuk met 3-5 van de hekkensluiter uit Noord-Brabant. Almere City kwam in het restant van het gestaakte sneeuwduel met Roda JC niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel.

SC Cambuur leek een gemakkelijke avond tegemoet te gaan tegen FC Den Bosch. De ploeg van trainer Henk de Jong stond na ruim twintig minuten met 0-2 voor door doelpunten van Ragnar Oratmangoen en Robert Mühren (penalty). Het was voor clubtopscorer Mühren zijn 32e van het seizoen.

Nog voor rust kwam FC Den Bosch op gelijke hoogte via Romano Postema en Dhoraso Moreo Klas. Michael Breij maakte kort na de pauze de 2-3 voor Cambuur, waarna Jizz Hornkamp FC Den Bosch in de 74e minuut op 3-3 schoot.

Drie minuten later was het alweer 3-4 voor Cambuur. Invaller Nick Doodeman was de gevierde man. In de blessuretijd schoot Oratmangoen de bezoekers met zijn tweede treffer van de avond in veilige haven: 3-5.

Door de zege op FC Den Bosch is Cambuur al bijna zeker van promotie naar de Eredivisie. Met nog vijf duels te gaan hebben de Friezen een voorsprong van dertien punten op nummer drie Almere City, al hebben de Flevolanders een wedstrijd minder gespeeld. De nummers één en twee van de Keuken Kampioen Divisie promoveren direct naar het hoogste niveau.

Almere City liep schade op in de strijd om promotie naar de Eredivisie.

Almere City lijdt duur puntenverlies in sneeuwduel

Eerder op de avond leed Almere duur puntenverlies in het restant van het gestaakte sneeuwduel met Roda JC. In de resterende 23 minuten in Kerkrade kwam de ploeg van interim-trainer Jeroen Rijsdijk niet tot scoren: 0-0.

Het duel werd maandag na 67 minuten gestaakt vanwege een forse sneeuwbui in Zuid-Limburg, waardoor de lijnen in het Parkstad Limburg Stadion niet meer zichtbaar waren. Hoewel medewerkers van Roda de sneeuw boven de lijnen niet veel later hadden weggehaald, keerden de spelers niet meer terug op het veld. Scheidsrechter Ingmar Oostrom kon hun veiligheid niet waarborgen.

NAC Breda profiteerde van de misstap van Almere City en heeft nu evenveel punten (66) als de nummer drie. De Brabanders wonnen in eigen huis met 3-1 van Jong FC Utrecht. Na een eigen doelpunt van Rick Meissen en rood voor Remco Balk leek de zege binnen voor de thuisploeg. Jeredy Hilterman tekende echter voor de 1-1 (penalty), waarna NAC door goals van Moïse Adiléhou en Sydney van Hooijdonk alsnog won.

Excelsior boog een achterstand om tegen NEC en won met 2-1, terwijl de beloften van PSV in een Eindhovens onderonsje met 0-2 zegevierden tegen FC Eindhoven. FC Volendam haalde in eigen huis uit tegen Helmond Sport (5-1) en TOP Oss verraste met een zege bij Jong Ajax (0-1).

